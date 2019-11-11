Имущество «Сибсельмаша» выставлено на торги за 1,8 млрд рублей

Активы новосибирского завода «Сибсельмаш» выставлены на закрытые торги единым лотом в рамках банкротства предприятия. Начальная стоимость имущества составила 1,8 млрд руб. В состав лота вошли объекты недвижимости, оборудование, техника и другое имущество. Обязательным условием для участников торгов является обеспечение сохранности целевого назначения имущественного комплекса должника, а также наличие лицензии на производство вооружения и военной техники. Торги состоятся 17 декабря.

ОАО «Новосибирское производственное объединение (НПО) „Сибсельмаш“» (управляется «Ростехом») — некогда крупнейшее машиностроительное предприятие региона. Завод делал сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Конкурсное производство на «Сибсельмаше» введено осенью 2012 года.

О том, как управляющая компания завода надеялась заключить мировое соглашение, читайте в материале “Ъ” «Ростех» паркует «Сибсельмаш»

Оксана Павлова