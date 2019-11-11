Венский марш

В Лондоне стартовал Nitto ATP Finals — итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн. В первый день не обошлось без сюрприза. После того как серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини, австриец Доминик Тим в двух партиях переиграл шестикратного победителя этого состязания швейцарца Роджера Федерера. За тем, как это происходило, из ложи прессы O2 Arena наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Итальянцы на ATP Finals — чудо дивное и почти невиданное. За всю историю итогового турнира, который, между прочим, в этом году проходит уже в 50-й раз, Маттео Берреттини стал всего лишь третьим представителем своей страны, попавшим в элитную восьмерку. До него то же самое давным-давно удавалось Адриано Панатте в 1975 году и Коррадо Барадзутти в 1978-м, причем оба не одержали на групповых этапах ни одной победы. Теперь к продолжению этой традиции приложил свою мускулистую руку Маттео Берреттини. Его встреча с Новаком Джоковичем, которая открывала нынешний турнир, получилась такой же безвкусной, как спагетти с плохим соусом.

Дебют на O2 Arena — волнительное событие даже в том случае, если ты оказался единственным теннисистом в сезоне, выигравшим не менее десятка матчей на каждом из трех типов покрытий — харде, грунте и траве. Тем более, когда к тому же тебе в соперники сразу же достался сам Джокович, с которым ты прежде никогда не встречался. Но даже несмотря на это легкость, с которой серб разгромил итальянца, слишком уж сильно резала глаз. 23-летний римлянин был откровенно плох.

Интрига умерла уже в середине первой партии, когда Джокович начиная со счета 2:2 начал брать один гейм за другим. Имея преимущество в скорости и сразу же поймав уверенность в хорошо знакомом ему зале, серб то и дело провоцировал ошибки нервничавшего итальянца, и тот никак не мог наладить свою игру на слишком быстром для него корте. В актив себе Берреттини может занести лишь пару красивых розыгрышей в свою пользу, в остальном же самый атлетичный (рост — 196 см, вес — 95 кг) участник турнира выглядел мальчиком для битья. Если бы не произошло недоразумение в пятом гейме второй партии, который Джокович неожиданно проиграл на своей подаче, встреча продолжалась бы меньше часа, а так она растянулась на 1 час 3 минуты. Матч, завершившийся со счетом 6:2, 6:1, оказался для Берреттини кошмарным испытанием на прочность, а для Джоковича — тренировкой с повышенной ответственностью.

Зато во второй, вечерней игре, нерв ощущался с первого до последнего удара. Для тех теннисных гурманов, которые в ноябре съезжаются в Лондон со всей Европы, ее можно было назвать почти деликатесом. Роджер Федерер встречался с Домиником Тимом, и, несмотря на соотношение личных встреч (2:4), вроде бы считался фаворитом, поскольку три предыдущих выступления австрийца в Лондоне неизменно завершались на групповом этапе. Однако нынешний Тим сильно отличается от того грунтового специалиста, который в прошлом году взял на O2 Arena у Федерера всего пять геймов. И одной из тому причин наверняка стала победа на домашнем турнире в Вене категории «500», одержанная в конце октября.

Тим и раньше прекрасно знал, что может обыгрывать Федерера. Он наглядно продемонстрировал это, например, весной в финале престижнейшего турнира в Индиан-Уэллсе. Но теперь, после Вены, к этому знанию добавилась уверенность в игре под крышей, где австриец никогда особенно не блистал. Точнее, тверже и агрессивнее он выглядел с первого же гейма на подаче Федерера. Гейма, который, как выяснилось, стал предвестником поражения все еще великого, но уже стареющего 38-летнего чемпиона.

Тот брейк в первом гейме Федерер вскоре отыграл. Но концовка партии все-таки осталась за Тимом, который посылал мяч под самую заднюю линию, не боялся идти к сетке и зачастую бил швейцарца его же оружием — агрессивностью. Во втором сете Федерер долго держал удар, хотя ему приходилось непросто и в седьмом гейме, по ходу которого он вел 40:0, но позволил сопернику догнать себя, и в девятом, где тоже дошло до счета «ровно». А одиннадцатый гейм швейцарец провалил, не сумев взять ни одного очка. Тим напоследок решил поиграть на нервах у публики и на своей подаче дважды имел «меньше». Но затем все-таки снова поймал ритм фирменного крученого удара справа и с третьего матчбола в напряженном двенадцатом гейме добился победы со счетом 7:5, 7:5.

Во вторник сначала Федерер встречается с Берреттини, а затем Джокович — с Тимом. Разумеется, на повестку дня встал вопрос, сумеет ли швейцарец оправиться от удара, каковым, судя по его выражению лица на пресс-конференции, стало для него стартовое поражение. В принципе, еще ничего не потеряно. В прошлом году в группе Федерер примерно так же неудачно провел матч первого круга против японца Кеи Нисикори, но победил потом Тима и южноафриканца Кевина Андерсона, в результате чего вышел в полуфинал. Однако в данном случае после Берреттини, которого еще требуется обыграть, Федерера ждет Джокович. А это совсем другая история.