Вторая кожа

Тональные кремы и пудры в наши дни способны на многое: скрывают недостатки, обеспечивают защиту и отталкивают нежелательное. «Коммерсантъ Стиль» нашел самых достойных представителей.



Тональный крем постепенно превращается в главный инновационный косметический продукт. Если марка выпускает линию макияжа, то тональным средствам всегда уделяется особое внимание и они становятся визитной карточкой бренда. Такую ситуацию можно увидеть у Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Giorgio Armani. Если отдельной линии макияжа нет (как, например, у La Prairie), то пудры и тональные кремы компания выпускает как финальный штрих ухода за кожей и они становятся бестселлерами. Все мыслимые разработки бросаются именно сюда — так, японцы Shiseido уже придумали технологию, которая способна анализировать состояние окружающей среды, внося свои коррективы в работу кремов. Если на улице слишком влажно, то влага отталкивается, если слишком жарко — излишки себума и воды поглощаются. Почти все кремы сейчас содержат и spf-фильтры, а значит, они защищают и от вредного спектра солнечного излучения.

Про чудесные составы с частицами перламутра и микросферами, созданными в лабораториях, возможно, вы уже слышали, да и это не главное: когда крем рассеивает свет, придавая коже нежнейшее сияние как после самого идеального Instagram-фильтра, что еще нужно?

Основная задача теперь выбрать достойный и подходящий именно вам вариант, тем более когда средств выпускается все больше и больше — очевидно, этот сегмент косметического рынка активно растет и развивается. Кроме того, важен вопрос, сколько вообще кремов нам нужно. Оксана Аракелян, национальный визажист Smashbox, считает, что «нужно иметь хотя бы одно средство, даже если вы не очень любите носить тон. По типу кожи стоит выбрать или суперматовый, или суперпигментированый крем, корректоры и консилеры иметь не обязательно, но праймер под глаза — нужно. Он как раз заменяет необходимость использования консилера».

Dior

Универсальный хайлайтер Face & Body Glow линии Backstage — это бесцветное средство с золотистыми микрочастицами, которое устраняет тусклость и придает коже сияние. Можно смешивать с тональным кремом или использовать отдельно — как на лице, так и на коже тела.





Helena Rubinstein

Тональное средство Prodigy CellGlow на 90% состоит из компонентов для ухода за кожей и содержит экстракт эдельвейса. Придает коже свежесть и эффект сияния.





Chanel

Линия тональных флюидов с матовым бархатным эффектом Ultra Le Teint Velvet пополняется шестью новыми оттенками. Средство выравнивает цвет лица и разглаживает кожу.





Shiseido

Новая линия Synchro Skin Self-Refreshing Collection — это полностью обновленная линия тональных средств, которая включает в себя устойчивый тональный крем, компактный кушон, корректор, консилер и кисти для нанесения.





Clinique

Тональный крем Even Better Makeup SPF 15 для быстрого выравнивания тона кожи и устранения пигментных пятен.





Smashbox

Жидкая тональная основа с кремовой текстурой Studio Skin Full Coverage (в десяти оттенках) не просто придает коже свежесть и сияние, но и защищает ее от загрязняющих веществ и негативного воздействия окружающей среды.





Shu Uemura

Стойкий дышащий тональный флюид Unlimited создает дышащее полуматовое покрытие на коже, легко наносится и подстраивается под тон кожи.





Clarins

Устойчивый тональный флюид с омолаживающим действием Everlasting Youth Fluid SPF 15 — это тональное средство, которое ухаживает за кожей.





Giorgio Armani

Увлажняющий праймер Luminous Silk готовит кожу к нанесению тональной основы и освежает макияж, если нанести его поверх тонального крема. Выходит в одном универсальном оттенке.





Ирина Кириенко