Хуже всего, что инкриминируемые В

Александр Гладков, драматург, из дневника 1937 года

У меня был спектакль, назывался он «Одна жизнь», он был снят, но разрешите мне показать из него некоторые куски — в виде закрытого спектакля, десять билетов только,— потому что там сделаны эксперименты, которые должны нас обогащать.

Всеволод Мейерхольд на собрании режиссерской секции в ВТО, 11 января 1939 года

К двадцатилетию Октябрьской революции театр им. Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича «Одна жизнь», антисоветски извращающую известное художественное произведение Н. Островского «Как закалялась сталь».

Из постановления политбюро ЦК ВКП(б) от 8 января 1938 года

Помимо всего прочего, эта постановка была злоупотреблением государственными средствами со стороны театра им. Мейерхольда, привыкшего жить на государственные денежные субсидии.

Из постановления политбюро ЦК ВКП(б) от 8 января 1938 года