сезон 1937/38

«Анна Каренина», режиссер Вл. И. Немирович-Данченко

МХАТ им. М. Горького, Москва

Триумф «большого стиля» на сцене МХАТа, а также актерский триумф исполнительницы главной роли Аллы Тарасовой и Николая Хмелева в роли Каренина

«Белеет парус одинокий», режиссер В. Ф. Дудин

Центральный детский театр, Москва

Инсценировку только что опубликованной повести Катаева ЦДТ выпустил через несколько месяцев после ареста своего художественного руководителя Наталии Сац

«Дети солнца», режиссер А. Я. Таиров

Камерный театр, Москва

Пьесу Горького об ученом-мечтателе, которого сметает бунт озлобленной толпы, чаще всего ставили в годы «большого террора» — видимо, как предостережение «классово чуждой» интеллигенции