Гинекология

Забеременеть депрессией

Послеродовая депрессия связана с нарушением работы иммунной системы, предположили ученые из Университета штата Мичиган (США). Этот фактор они добавили к уже известным факторам риска — перестройка гормонального фона, снижение социальной активности, изменения во внешности. Протестировав 165 пациенток гинекологического отделения, ученые обнаружили, что при депрессии уровень цитокинов — маркеров воспаления — был повышен, а серотонина, напротив, снижен.

На ранней стадии беременности такое воспаление является нормой, поскольку защищает плод от атаки иммунной системы матери.

«Но если оно длится слишком долго и интенсивно, то вполне может вызвать депрессию,— говорит доктор Лена Брундин.— Теперь нам предстоит разработать методы, снижающие это воспаление».

Эпидемиология

Враг иммунной памяти

Вирус кори ослабляет защиту организма от других инфекций, сообщают ученые из Университета Амстердама (Нидерланды). Проведя исследования почти сотни детей, не вакцинированных от кори и переживших вспышку этой инфекции, ученые обнаружили удивительную закономерность. Дети, переболевшие корью, теряли до 78 процентов антител, которые вырабатывает иммунная система и которые защищают организм при столкновении с другими инфекциями. Дальнейший анализ показал, что вирус кори заражает иммунные клетки, вызывая острое подавление иммунитета. Получается, что иммунные клетки словно теряют память, забывая о прежних атаках вирусов, на которые вырабатывались антитела, и таким образом возвращаются в детское состояние, предупреждают ученые. Повышенная восприимчивость к инфекциям сохраняется еще в течение нескольких лет после выздоровления.

Кардиология

Бобы для сердца

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Потребление бобовых культур (бобы, горох, фасоль) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают ученые из Комитета ответственной медицины (США). Проанализировав соответствующие исследования, ученые выявили связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, гипертонией и потреблением бобовых. У любителей гороха и фасоли риск развития этих недугов был на 10 процентов меньше. Все дело в составе этих культур: они богаты клетчаткой и растительным белком, содержат мало жиров и не содержат холестерина. «Это недорогие и доступные всем продукты, три порции в неделю помогут улучшить работу сердца»,— подчеркивает автор исследования Хана Калеова.

Физиология

Еда для отличника

Успеваемость в школе напрямую связана с завтраками, уверены ученые из Университета Лидса (Великобритания). К такому выводу они пришли, проанализировав пищевые привычки британских старшеклассников и оценки, полученные ими на экзаменах. Оказалось, подростки, которые не завтракали перед школой, сдавали экзамен на более низкий балл, чем те, кто по утрам ел. Особенно отсутствие завтрака сказывалось на результатах теста по математике — игнорировавшие утреннюю трапезу сдавали его на порядок хуже. Под завтраком исследователи подразумевали любую еду или питательный напиток, принятые до 10 утра. Регулярно завтракал лишь каждый второй подросток. «Мозг необходимо питать, причем с самого утра, чтобы не оказаться в числе отстающих!» — резюмирует автор исследования Кэти Адольф.

Опрос

Любите ли вы спорт?

Лишь каждый третий в России более или менее систематически занимается спортом или какой-либо физической активностью. Основная масса делает это ради укрепления здоровья (70%) и поддержания себя в хорошей форме (20%). Те, кто не доходит до спортзала, сетуют на нехватку времени и состояние здоровья. А родители не занимающихся физкультурой детей — еще и на отсутствие спортивных секций. Итак, в каком возрасте сегодня у нас больше всего ходят в спортзалы и спортсекции?

Технологии

Вместо гипса

Разработчики-студенты из Чикаго (США) нашли замену гипсовой повязке. Трудоемкий и порой болезненный процесс установки гипса они превратили в десятиминутную процедуру. На сломанную, к примеру, руку надевается сетчатый рукав, в который заливается специальная смесь. После заполнения рукава жидкость за три минуты превращается в податливый гель. Затем врач формирует гипс так, чтобы он соответствовал конечности пациента, и ждет еще пять-семь минут, чтобы конструкция затвердела. Снять этот рукав, кстати, тоже намного проще, чем гипсовый. Вероника Хогг из группы разработчиков перечисляет преимущества технологии: «Наше устройство при затвердении выделяет тепло, что является успокаивающим для пациента. Для применения не требуется ни электричества, ни воды. Его также можно использовать в домашних условиях».

Неврология

Ударило в голову

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Прием некоторых антибиотиков связан с повышенным риском развития болезни Паркинсона, утверждают ученые из Хельсинской университетской больницы (Финляндия). Наиболее заметная связь обнаружена при употреблении препаратов, которые применяют против грибков и анаэробных бактерий (вызывают гнойные воспаления в полости рта, синуситы, воспаления легких и т. д.). Исследования десятков тысяч пациентов выявили патологические изменения в микрофлоре кишечника, вызванные приемом антибиотиков. Схожие изменения микрофлоры находят и у пациентов с болезнью Паркинсона. «Наши результаты доказывают, что некоторые широко используемые антибиотики могут быть предрасполагающим фактором к развитию этой болезни»,— говорит глава группы исследователей Филип Шеперянс.