«Уралочка» потерпела первое поражение в чемпионате России, уступив «Протону»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в четвертом туре российской «Суперлиги Париматч» в Нижнем Тагиле уступил саратовскому «Протону» в пяти партиях (25:16, 25:27, 16:25, 25:22, 13:15). Это первое поражение екатеринбургской команды в чемпионате. Самым результативным игроком в составе «Уралочки» стала Ксения Паурбец (37 очков).

По словам старшего тренера ВК «Уралочка-НТМК» Михаила Карполя, игрокам не хватило агрессивной подачи, общей игры в защите и хорошего нападения. «Не хватило всего. Просто остановились, перестали играть, перестали выполнять элементарные установки, которые давались на матч. Поэтому «Протон» перевернул игру. Думали, что выиграли первую партию, и дальше так и будет. Хотя мы предупреждали, что нужно играть за каждый мяч, бороться и биться. Будем разбираться», — цитирует господина Карполя пресс-служба клуба.

В субботу, 16 ноября «Уралочка» в рамках чемпионата России будет принимать в Екатеринбурге «Динамо-Казань».