«Парма» в 2020-2021 годах может получить из бюджета Перми на 20 млн руб. меньше

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес изменения в свое постановление «Об утверждении объема расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского баскетбола «Парма» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В нем увеличено финансирование баскетбольного клуба «Парма» в 2019 году на 20 млн руб. – до 80 млн руб.

Отметим, что затраты на клуб со стороны городского бюджета в 2020 году и 2021 году остались на прежнем уровне – по 60 млн руб.

Напомним, в этом году краевые власти приняли решение об увеличении госфинансирования «Пармы» - сразу на 20 млн руб. Вскоре на такой же шаг пошли и городские власти. Увеличение трат на команду вызвало критику со стороны депутатов.