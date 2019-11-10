Краевой УКС взыскивает с подрядчика строительства зоопарка 583 млн руб.

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск краевого управления капстроительства к подрядчику строительства Пермского зоопарка - АО «РЖДстрой». Истец требует взыскать с подрядчика 583,3 млн руб. Дата рассмотрения иска назначена на 13 января 2020 года.

Ранее представители краевого Минстроя заявляли, что не приняли работы подрядчика на объекте на сумму свыше 500 млн руб. и потребовали их к возврату.

Напомним, краевые власти заключили контракт на строительство первой очереди нового зоопарка с АО «РЖДстрой» в начале 2017 года. Стоимость работ первой очереди составляет 1,833 млрд руб., общая стоимость работ — 4,9 млрд руб. Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 посетителей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Сейчас его планируют сдать в 2021 году.

Отметим, что этим летом при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), дело находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. По уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъята рабочая и исполнительная документация по строительству зоопарка. Как ранее сообщал “Ъ–Прикамье”, по версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Некоторые работы на тот момент либо не выполнялись совсем, либо осуществлялись не в полном объеме. Представители управления капстроительства, по версии правоохранительных органов, подписывали указанные документы, что позволило получить по ним оплату.

Краевые власти собираются потратить около 8 млн руб. на оценку состояния построенных объектов зоопарка.