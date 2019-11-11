Краевые власти добиваются сноса строения на месте бывших касс речного вокзала

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась с иском в арбитражный суд к совладельцам группы «Чкаловский» Евгению Берману и Сергею Негашеву. Она требует признания самовольной постройкой начавшееся на их участке (ул. Монастырская 2а) строительство и снести его.

Напомним, 27 октября владельцы участка под бывшими билетными кассами на Речном вокзале – предприниматели Сергей Негашев и Евгений Берман - приступили к работам по бетонированию, нарушив благоустройство набережной: был раскопан газон и вынесена грязь на пешеходную часть. По заявлению пермской мэрии, работы начались без согласования с районными властями и без разрешения на строительство.

Также инспекция потребовала от суда ввести обеспечительные меры - в виде запрета любых строительных работ на указанном земельном участке. Суд удовлетворил требование.

По мнению инспекции, дальнейшее производство работ по строительству на участке создает угрозу сохранения историко-культурного наследия памятников истории и культуры, расположенных в районе Перми I.

Ранее сообщалось, что что департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми обратился в суд Пермского края с иском к индивидуальным предпринимателям Сергею Негашеву и Евгению Берману. ДГА требует признать отсутствующим у них права собственности на несуществующий объект недвижимости — нежилое здание по ул. Монастырской, 2. Общая площадь объекта 39,7 кв. м. Департамент также требует снять объект с учета, исключить запись о нем в ЕГРН. Речь идет о бывших кассах Речного вокзала. Участок, на котором они расположены, также принадлежит предпринимателям. Его площадь 642 кв. м, кадастровая стоимость 13,5 млн руб., разрешенное использование — для размещения объектов общепита.

На площадке предприниматели планировали построить кафе.