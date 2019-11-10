Иранское оружие «Зенита» сработало в Туле

«Зенит» одержал трудную победу в Туле, обыграв местный «Арсенал» со счетом 1:0. Результат и игра получились не самыми убедительными, но сейчас петербуржцам важно набирать очки в Российской премьер-лиге (РПЛ), так как они пребывают не в лучшей форме.

«Зенит» должен был реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Лейпцига» в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Только не всегда достаточно «включить» злость, чтобы добиться результата, — необходимо и мастерство. Сине-бело-голубые сейчас не в лучшем состоянии. Не ладятся атаки, нет легкости, мало забивают (в трех последних матчах — с ЦСКА, «Лейпцигом» и «Арсеналом» — всего два гола). Причины могут быть разные. Одну из них озвучил бывший игрок команды Андрей Аршавин. Он считает, что после неудач в Лиге чемпионов (два поражения от «Лейпцига») у зенитовцев могла наступить опустошенность: дескать, в чемпионате-то у нас получается, а в Европе нет. Следствие такой хандры было заметно в матче с «Арсеналом». Победа далась петербуржцам нелегко. Единственный гол забил в середине второго тайма форвард Сердар Азмун, который не мог отличиться несколько недель. На этот раз ему было трудно промахнуться: Вячеслав Караваев выкатил иранцу мяч на пустые ворота, оставалось только подставить ногу — как в хоккее клюшку.

«Зенит» мог упростить себе задачу в первом тайме, когда подавал угловой, и Ярослав Ракицкий ударил в прыжке головой. Вратарь «Арсенала» Егор Шамов отразил мяч, но прямо перед собой, и Браниславу Ивановичу ничего не оставалось, как вколотить его в сетку. Он и хотел это сделать, однако Шамов в повторном броске загородил телом ворота. Хорошо играл в этом матче и голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. После перерыва он спас команду, когда один на один с ним вышел форвард Эванс Кангва, а потом, когда «Зенит» уже вел 1:0, отразил удар с близкого расстояния Александра Ломовицкого, спартаковца, играющего в Туле на правах аренды. Других опасных моментов в матче, пожалуй, не было.

Сергей Семак сетовал после матча на то, что атаковать было сложно, так как соперник оборонялся глубоко. В матче с «Лейпцигом», который сине-бело-голубые провели до этого, соперник, наоборот, атаковал, но в атаке у «Зенита» тоже мало что получалось. Даже мячом петербуржцы владели редко. В этом разница между Российской премьер-лигой и Лигой чемпионов: то, что хорошо в России, не «проходит» на международном уровне. Если какой-то комплекс после матча с «Лейпцигом» у зенитовцев и был, хорошо, что его удалось преодолеть такой победой. Сейчас в чемпионате России перерыв, вызванный играми сборных, у футболистов будет время «освежить» голову.

Следующий матч РПЛ «Зенит», сохранивший первое место, проведет в Казани 23 ноября против «Рубина». Эта команда не только редко побеждает, но и забила в последних семи матчах всего два гола. После этого «Зениту» предстоит сыграть до конца года со «Спартаком» и «Динамо». Матчи будут сложнейшие, так как помимо них петербуржцев ждут решающие дуэли в группе Лиги чемпионов против французского «Лиона» и португальской «Бенфики».

Юрий Балетов