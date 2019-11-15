Служба активного долголетия

В 2018 году количество петербуржцев старше 60 лет составляло 22% (1,2 млн человек) от общего числа населения города. По прогнозам специалистов, к 2026 году доля пожилых людей увеличится до 29%. Для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста в Петербурге работает специализированная гериатрическая служба. Ее основная задача — продление активного долголетия — весьма созвучна с трендом на повышение пенсионного возраста.

Основное направление деятельности гериатрической службы — оказание долговременной медико-социальной помощи жителям Санкт-Петербурга в возрасте от 60 лет и старше. Цель такой помощи — продление периода активного долголетия и сохранения независимости от помощи окружающих в повседневной жизни.

На службе у старости

Гериатрическая служба Петербурга была создана в 1994 году и сегодня представлена кабинетами врачей-гериатров и гериатрическими отделениями в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также геронтологическими койками в стационарах. По состоянию на 1 июля 2019 года общее количество геронтологических коек в Санкт-Петербурге составляет 240 штук. Из их 194 койки для круглосуточного пребывания и 46 коек дневного стационара.

Одним из ведущих учреждений данного профиля является Городской гериатрический медико-социальный центр, расположенный на набережной реки Фонтанки, 148. В его структуру входят четыре амбулаторно-консультативных отделения, включая медико-социальное отделение с диспетчерским пунктом «Тревожная кнопка», и семь стационарных отделений, включая хоспис и выездную службу. Консультативную и стационарную помощь в центре могут получить петербуржцы в возрасте 60 лет и старше, а также лица с признаками преждевременного старения.

Помимо гериатрического центра, помощь по данному профилю можно получить в кабинетах врачей-гериатров, расположенных в городских поликлиниках и в специализированных стационарах.

Согласно данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, спрос на гериатрическую помощь в городе довольно высокий. Так, в 2018 году число посещений по месту жительства врачом-гериатром составило 90,3 тыс. визитов.

В соответствии с планом мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"», до конца 2019 года в Петербурге дополнительно будут развернуты 62 койки геронтологического профиля. Они откроются на базе нескольких специализированных учреждений. Так, в СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр» появится 22 койки, а в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» будет развернуто 40 дополнительных коек.

Также до конца 2019 года в нескольких районах Петербурга откроются амбулаторные структурные подразделения гериатрического профиля.

В Выборгском районе кабинет гериатра появится в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №117» на улице Симонова, 5. В Невском районе на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100» откроется гериатрическое отделение на 30 коек в помещении на Дальневосточном проспекте, 6, корпус 1. Во Фрунзенском районе в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» на Пражской улице, 40а, появится кабинет гериатра. В Кировском районе на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43 ПО 101» на улице Маршала Казакова, 14, корпус 4, также открывается кабинет гериатра.

Кадровый потенциал

По данным комитета по здравоохранению, в 2018 году численность физических лиц врачей-гериатров в Санкт-Петербурге составила 59 человек.

По словам Максима Кабанова, главного внештатного специалиста-гериатра комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, начальника СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», в настоящее время обучение врачей по специальности «гериатрия» осуществляется на базе ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова». Обучение ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» за счет федерального финансирования. В общей сложности обучение проходят 30 врачей-специалистов, что дает возможность закрыть потребность во врачах данной специальности.

Вылечить и сэкономить

Практика развитых стран показывает, что превентивная медицина и своевременная диспансеризация, особенно в пожилом возрасте, позволяют существенно сократить частоту нежелательных инвалидизирующих осложнений хронических заболеваний, присущих лицам старшего возраста. В свою очередь, такая тактика ведения возрастных пациентов позволяет нивелировать затраты на дорогостоящее медикаментозное лечение и экстренную госпитализацию.

В гериатрических центрах, благодаря регулярному амбулаторному наблюдению за состоянием здоровья пожилых пациентов и проведению комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, помощи социальных работников и консультациям психолога, создаются хорошие условия для профилактики критических состояний.

Специалисты отмечают, что качество жизни пожилых людей часто снижается из-за следующих проблем со здоровьем: старческого слабоумия (деменции и болезни Альцгеймера), хрупкости костей (остеопороза), инконтиненции (недержания мочи), тугоухости и сахарного диабета второго типа. Все эти состояния вкупе с основными заболеваниями контролируются врачами-гериатрами совместно с другими специалистами.

Согласно данным комитета здравоохранения, государственной программой «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» предусмотрено совершенствование оказания пожилым жителям города специализированной медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи. В региональный план включены мероприятия, направленные на повышение качества гериатрической помощи на амбулаторном и стационарном этапах за счет координации взаимодействия между подразделениями гериатрической службы и учреждениями системы социальной защиты населения, обеспечения преемственности ведения гериатрических пациентов.

Сложности третьего уровня

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» определен приказом Минздрава России. Так, в настоящий момент реализуется трехуровневая система медицинской помощи по данному профилю. «Первый уровень — амбулаторная помощь (гериатрические кабинеты); второй уровень — специализированная, в том числе паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях; третий уровень — центры, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь и осуществляются профильные научные исследования»,— поясняет Максим Кабанов.

По его словам, в настоящее время в системе гериатрической службы города есть амбулаторно-поликлинические подразделения, гериатрические стационары, стационары сестринского ухода, но, к сожалению, важнейший третий уровень оказания медицинской помощи пациентам старшей возрастной группы в Санкт-Петербурге должным образом не организован, что, естественно, не может не сказаться на качестве лечения пациентов.

«Очевидно, что настало время упорядочить деятельность всех элементов гериатрического направления, связав их тесным взаимодействием с социальной службой города, соединить строгой логистикой в интересах повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам старшего поколения»,— отмечает господин Кабанов. Он добавляет, что необходимо увеличить количество получающих необходимое лечение и ликвидировать очереди ожидания госпитализации.

«Эта важная комплексная задача может быть решена путем создания при Госпитале для ветеранов войн (как наиболее соответствующем и отвечающем целям и задачам лечения пациента старшего возраста) Регионального центра гериатрической медицины,— рассказывает Максим Кабанов.— Главной задачей Центра должна стать организация реального взаимодействия с гериатрами поликлиник районов и социальными службами путем создания объединенного регистра пациентов старшей возрастной группы. Выявление пациентов с наличием возрастной астении позволит в тесном взаимодействии с социальной службой и гериатрами поликлиник курировать медицинскую составляющую не только в стационарах, но и на дому, что позволит при необходимости своевременно госпитализировать пациента».

Эксперт отмечает, что создание при госпитале Центра гериатрической медицины не умаляет роли и значения Городского гериатрического медико-социального центра, а, напротив, будет усиливать его целевое предназначение, повышать роль как координатора и способствовать существенному увеличению потоков пациентов, обслуживаемых на различных уровнях лечебного процесса, максимально уменьшая повторы госпитализации.

Ирина Ахматова