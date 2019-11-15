Центнер мацы и двадцать фур кваса

Каждый год около тысячи бездомных умирает на улицах Петербурга — в 2018-м эта цифра составила 947 человек. Число почти не меняется из года в год, несмотря на несколько пунктов обогрева, мобильный и стационарный приют, открытые силами города, «Ночлежки» и Мальтийской службы помощи. В эту тысячу входят и замерзшие, и случаи инфарктов, инсультов, воспалений легких.

«Чтобы повлиять на эту жуткую статистику, нужно, чтобы количество пунктов обогрева было не единичным,— говорит руководитель БО «Ночлежка» Григорий Свердлин.— Их должно быть хотя бы 10, 15, 20, тогда мы увидим, насколько это помогает справиться со смертностью».

Первые пункты «Ночлежки» появились в городе 10 лет назад около Балтийского вокзала. В последние холодные сезоны (с октября по апрель) их открывается по три. Одна ночь пребывания бездомного человека в таком пункте обходится Ночлежке в 313 рублей, за сезон сумма составляет 2,817 млн рублей. На сегодняшний день в городе функционирует две армейские палатки, обогреваемые тепловыми пушками: на Шкиперском протоке и Политехнической улице. В прошлый холодный сезон работал еще пункт во Фрунзенском районе, суммарно в них размещались 1299 человек. Чуть меньше — 229 рублей — затраты на ночлег человека в новом приюте «Ночлежки» на 40 мест, открытом летом 2019 года в Обухово и работающем круглый год.

Около половины посетителей ночных приютов приходят в палатки раз за разом, остальные проводят одну или несколько ночей.

Средства на содержание пунктов обогрева поступают из нескольких источников. Одна часть — субсидия комитета по социальной политике, за счет этих денег благотворительная организация оплатила зарплаты дежурным пункта на Кушелевке, аренду палаток, бытовок, туалетных кабинок. «Если говорить про весь бюджет "Ночлежки", то государственных денег в нем примерно 10%, 15–20% — деньги благотворительных фондов, 25% — бизнес, 50% — частные пожертвования обычных людей,— рассказывает Григорий Свердлин.— Десять лет назад пожертвований от бизнеса практически не было, как и частных тоже, а сейчас это основные источники финансирования. Я думаю, причина еще и в том, что у людей и компаний появляется доверие к нам, они видят, что "Ночлежка" за каждый рубль отчитывается. Видят истории людей, которым мы реально помогли выбраться с улицы. Это тоже мотивирует: на самом деле все мы хотим изменить хоть одну жизнь к лучшему. И для людей из бизнеса важно, что "Ночлежка" старается системно решать проблемы: не открыли один приют и работаем, а создаем прачечные, душевые, пункты обогрева, службы психологической помощи, приют для бездомных с алкогольной зависимостью и так далее. Они сами мыслят в таких категориях и такими масштабами».

Основные бизнес-жертвователи пунктов обогрева: топливная компания — дочернее предприятие финского концерна, снабжающее «Ночлежку» дизельным топливом (в том числе и для тепловых пушек); сеть городских ресторанов универсальной кухни из 40 заведений в Петербурге — они обеспечивают горячие ужины и оплачивают работу палатки; организация помощи автолюбителям на дорогах много лет выделяет средства на зарплату водителя «Ночного автобуса», который возит ужины в том числе и людям, ночующим в палатках.

Вообще список бизнес-жертвователей гораздо шире и состоит из нескольких десятков компаний. Например, в пункте обогрева кровати сооружены из палет, ДСП и «пенок», а вместо одеял используются спальные мешки, которые дарит «Ночлежке» организация, занимающаяся торговлей товарами для отдыха и туризма, походным снаряжением и так далее. Роман Семенов, ее директор по развитию и альпинист, считает ситуацию со смертностью бездомных «самым экстремальным и позорным для общества "видом спорта"», и подчеркивает, что во всем мире в горах число случаев со смертельным исходом ограничивается десятками, а не сотнями и тем более тысячами.

Сеть городских ресторанов не единственный поставщик еды: как правило, существует семь-восемь постоянных жертвователей обедов. Из 30 тыс. порций, которые развозит в течение года «Ночной автобус», пятая часть приходится на пункты обогрева. Первые сезоны работы пунктов «Ночлежка» покупала на пожертвования лапшу быстрого приготовления, но спустя три-четыре года появилась возможность привозить горячую еду.

Случается, что эта еда поступает из самых модных заведений городского общепита — ресторанов Дмитрия Блинова и Станислава Левохо, рок-кафе и других. Это не первая прививка роскоши: «Ночлежке» жертвует обувь известный датский обувной концерн. Одна из крупных сетей фаст-фуда, работающая в городе, также помогает «Ночлежке». Одна из овощебаз по запросу поставляет овощи и фрукты: тонну картофеля, моркови, огурцов, 200 килограммов яблок за раз, этого хватает на пару недель. Компания, занимающаяся заморозкой рыбных полуфабрикатов, тоже привозит определенный объем продукции.

Бывают и экзотические жертвования: недавно «Ночлежке» предложили центнер мацы. «Газель» туалетной бумаги, двадцать 40-тонных фур замороженного кваса в феврале, 1000 пирогов от службы доставки, которые раздавали несколько дней,— дары бывают разные. Периодически возникает снедь со свадеб, похорон и поминок, которую доставляют кейтеринговые компании.

Вода — из источника

Примерно в 350 рублей оценивает ночь бездомного в круглосуточном и круглогодичном мобильном приюте (палатке МЧС) на Коломяжском проспекте Мальтийская служба помощи; за год здесь находят приют около 500 человек. С 2015 года в палатке принимают инвалидов, и срок их пребывания здесь — как минимум два месяца (а по факту гораздо больше). Сердобольные граждане привозят их с улиц или из больниц. Раньше людей без определенного места жительства «выписывали» прямо на улицу, но недавно Мальтийская служба с помощью депутата Законодательного собрания добилась того, чтобы медицинские учреждения своим транспортом доставляли таких людей на Коломяжский по предварительной договоренности.

Кровати стоят в два уровня, нижний предназначен для инвалидов, верхний — для просто бездомных.

«Мы не избалованы вниманием бизнеса,— говорит руководитель службы Михаил Калашников.— Но тем не менее уже несколько лет нам один хлебозавод (со штаб-квартирой в Хельсинки.— Ред.) отдает бесплатно хлеб. Мы обеспечиваем жильцов приюта завтраками, обеды и ужины привозят другие общественные организации. Компания, занимающаяся переработкой древесины, поставляет дрова: палатка отапливается дровяной печью, в месяц уходит примерно тонна брикетов. Очень важная позиция — это вода: раньше мы ездили к источнику на Байконурской улице, создавали там очередь, набирали 20 огромных бутылок. Потом к поставкам воды подключилась частная организация, а недавно и "Водоканал"».

Основная часть средств Мальтийской службы — субсидии комитета по социальной политике, они покрывают 60% расходов, плюс пожертвования из головного фонда Malteser International. Бывают и неожиданные жертвователи: консул Мальтийского ордена в Санкт-Петербурге Михаил Куснирович второй год подряд выделяет около 1 млн рублей на столовую службы для нуждающихся.

Свести баланс

Сколько всего людей в городе нуждается в ночлеге — цифры, в которых благотворительные организации между собой не сходятся. «Ночлежка» называет 50–60 тыс. человек — тех, кто реально живет на улице и у кого нет крыши над головой. По данным городского центра учета, их порядка 2000 человек. Мальтийская служба помощи ориентируется на цифру в 5–6 тыс. уличных бездомных.

Как бы то ни было, имеющихся в городе ресурсов, в том числе домов и отделений ночного пребывания «Центра учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства» (для поступления в которые нужен паспорт, медсправка и так далее), явно недостаточно. Поэтому инициатива вице-губернатора Анны Митяниной по открытию новых пунктов обогрева, озвученная в прошлом году,— очень своевременная.

Тогда шла речь об открытии их почти во всех (!) районах Северной столицы. Даже если палатки появятся лишь в каждом втором районе, это все равно будет означать от 200 до 500 новых спальных мест в тепле. Однако к концу октября комитет по социальной политике не смог предоставить никаких данных о пунктах. По словам руководителя его пресс-службы Натальи Королевой, данные задерживают сами районы, а экстремально теплая погода середины месяца этому только на руку.

В прошлом году социальная палатка от города открылась во Фрунзенском районе, в Обухово. Принимали туда всех желающих, и без документов. Есть также государственный пункт обогрева в Адмиралтейском районе. К слову, бюджетники тоже могут рассчитывать на помощь бизнеса: гостиницы города привозят на Обводный канал продукты, хотя объемы и не сопоставимы с частными благотворительными организациями.

Сейчас в России система помощи бездомным объективно лучше всего налажена в Северной столице. В Москве в 2018 году на улицах умерло 2674 человека без определенного места жительства, единственный столичный пункт обогрева на несколько сотен мест размещается в Люблино. «Но о полноценной системе помощи в Петербурге можно будет говорить, когда будет 20–30 пунктов обогрева, десяток прачечных и душевых на город, несколько десятков реабилитационных центров»,— резюмирует Свердлин.

Наталья Лавринович