Преодолеть поребрик

В Санкт-Петербурге с 2016 по 2020 годы реализуется программа «Доступная среда», направленная на создание условий доступности государственных учреждений города для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). Между тем эксперты и инвалиды-колясочники говорят, что в городе серьезные проблемы с доступной средой и решать их необходимо в диалоге между властью и общественными организациями, представляющими интересы МГН.

По данным «Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга», на сегодняшний день в городе проживают свыше 588 тыс. инвалидов.

В том числе свыше 17,8 тыс. детей-инвалидов, 91,2 тыс. инвалидов трудоспособного возраста и свыше 479 тыс. инвалидов пожилого возраста. Среди них более 121,4 тыс. инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (из них 17,5 тыс. инвалидов-колясочников), свыше 8,7 тыс.— инвалиды с нарушением зрения, более 19,8 тыс. человек — инвалиды с нарушением слуха.

Согласно данным, предоставленным комитетом по социальной политике, на создание доступности для инвалидов объектов и услуг по десяти отраслям (социальная защита, труд и занятость, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, туризм, информация и связь, общественный транспорт, жилищная сфера) из средств бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году направлено чуть более 1,26 млрд рублей. Средства были потрачены, в частности, на проведение работ по капитальному, текущему ремонту существующих объектов, приобретение технических средств адаптации, создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов, приобретение транспортных средств и обеспечение доступности жилых помещений инвалидов. В 2019 году на эти цели в бюджете предусмотрено 1,15 млрд рублей, а на 2020 год — 1,51 млрд рублей.

Следуя карте

Согласно данным комитета по социальной политике, за 3,5 года реализации «дорожной карты» по созданию условий доступности для инвалидов государственных учреждений города в эксплуатацию введено 72 объекта нового строительства, полностью соответствующих нормативным требованиям доступности, в том числе 41 объект — в соответствии с адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга.

За прошедшие 3,5 года с момента начала действия программы в эксплуатацию введено 606 единиц подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (с пониженным уровнем пола, оборудованных выдвижными аппарелями, «бегущей строкой» и автоинформаторами). В их числе 435 автобусов, 132 троллейбуса и 39 трамваев.

По состоянию на 30 июня 2019 года, из существующих 4,3 тыс. единиц наземного городского пассажирского транспорта только 2,7 тыс. (63,3%) полностью соответствуют требованиям доступности для всех категорий инвалидов. В том числе 1,9 тыс. автобусов (68,7% от общего числа), 546 троллейбусов (80,3%) и 218 трамваев (28,1%).

Городские власти стараются комплексно подходить к созданию безбарьерной среды. Так, комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит работы по строительству и реконструкции пешеходных переходов, занижению бордюрного камня, оборудованию светофорных постов звуковыми сигналами, применению нормативных уклонов поверхности на путях следования, а также нанесению и восстановлению дорожной разметки, обозначающей парковочные места для инвалидов. На 2019 год запланировано выполнение порядка 1,7 тыс. занижений бордюрного камня по 162 адресам.

На бумаге и не только

По словам Кирилла Соловьева, руководителя транспортной службы автономной некоммерческой организации «Медицинский центр XXI век», специалиста по доступной среде, сдвиги в положительную сторону действительно видны. «Появилось ощущение, что государственные комитеты по строительству, развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству стали прислушиваться к мнению общественных организаций и самих пользователей»,— отмечает эксперт.

Он обращает внимание на то, что пользователи программы «Доступная среда» — это не только инвалиды-колясочники, как многие считают, но и инвалиды по зрению, слуху, это и пенсионеры, которым тяжело передвигаться, и родители с детскими колясками, и даже велосипедисты и роллеры. «Город должен быть удобен для всех. Мы видим, что сейчас новые станции метро проектируются, учитывая рекомендации программы, появилось много маршрутных такси и другого общественного транспорта с низким полом»,— констатирует господин Соловьев.

Однако Наталья Камолинкова, депутат муниципального округа «Морской», инвалид-колясочник, говорит, что в Петербурге доступной среды больше на бумаге, чем в действительности.

«Сейчас много людей работает в этом направлении: как со стороны администрации, так и со стороны общественных объединений и просто людей с инвалидностью. Пока процесс находится на стадии налаживания взаимодействия и нормальной реализации принятых решений»,— отмечает госпожа Камолинкова.

Между тем обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры обязательно с 1 июля 2016 года в отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию.

Так, на этапе проектирования, еще до выдачи разрешения на строительство или реконструкцию, Служба госстройнадзора проводит экспертизу проектной документации на соответствие требованиям действующих стандартов и правил, в том числе в части обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Контроль над вводом объектов нового строительства, соответствующих обязательным требованиям доступности, обеспечивает комитет по строительству и Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Болевые точки

По оценкам Натальи Камолинковой, проблем с доступной средой в Петербурге много: от занижения бордюрных камней на улице до доступной среды в учреждениях здравоохранения. «Практически на всех путях перемещения людей с инвалидностью встречаются сложности. Есть так называемая островная доступность: к примеру, торговый центр будет доступным, но до него еще надо добраться и выйти из дома»,— поясняет госпожа Камолинкова.

Она является депутатом МО «Морской», но здание муниципалитета недоступно для МГН. Зато поликлиника, к которой она прикреплена, приспособлена для маломобильных пациентов.

Как говорит Наталья Камолинкова, для маломобильных групп населения доступны не более 15% коммерческих заведений города. «К примеру, я знаю всего несколько общественных пространств и ресторанов с уборными комнатами для маломобильных людей»,— сетует госпожа Камолинкова.

Кирилл Соловьев все же считает, что коммерческие организации ушли чуть дальше от государственных и муниципальных учреждений: примерно 20–25% заведений подготовлены для МГН.

«Сейчас создание доступной среды в коммерческих организациях на совести самих организаций. Стимула всего два. Сознательность руководства частной компании — это наш внутренний стимул. И государственный — штрафы после прокурорской проверки»,— поясняет господин Соловьев.

Что касается транспорта, то, по мнению Натальи Камолинковой, его пытаются сделать доступным, но, например, в центре города троллейбус будет низкопольным и доступным, а на окраине на маршруте ходят троллейбусы, которые недоступны. «Особое внимание я бы уделила метрополитену. Там есть служба помощи для маломобильных групп населения, но на некоторых станциях, например на "Приморской", внизу после эскалатора есть два пролета лестниц, преодолеть которые мне помогала служба помощи МГН и неравнодушные прохожие»,— рассказывает Наталья Камолинкова.

К тому же, как уточняет Кирилл Соловьев, заявку на сопровождение в метро нужно подавать заранее. «Такая же ситуация и с социальным такси. Машину нужно заказывать за двое суток, это не очень удобно. Это основная причина, почему в городе пользуются спросом негосударственные операторы специализированного транспорта»,— отмечает господин Соловьев.

Опрошенные “Ъ” эксперты сходятся во мнении, что основная проблема кроется в отсутствии диалога между властью (в лице комитетов, которые отвечают за создание доступной среды) и общественными организациями, которые знают о проблемах доступности изнутри.

По словам Кирилла Соловьева, мнения тех, кто пользуется доступной средой, не собираются, а благоустройство проводится на усмотрение государственных комитетов. «Работа выполняется, но как-то бестолково,— негодует господин Соловьев.— Например, сейчас везде, где можно и нельзя, размещают тактильные знаки для слабовидящих. А они, бывает, не только не нужны, но и даже мешают перемещению. Единственное решение — налаживать диалог».

Сергей Поюнов, технический эксперт по формированию безбарьерной среды, активист-колясочник, считает, что необходим грамотный надзор при выполнении работ по доступной среде. «Если занижают поребрики, то зачастую не обращают внимание на угол наклона въезда на дорожку с этого заниженного поребрика, так как дорожка не вошла в смету работ или принадлежит другому хозяйству. И так во всех дворовых территориях. Ремонты ведутся, а маломобильным людям этим не воспользоваться»,— делится проблемой господин Поюнов.

Доступные перспективы

Как сообщили в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, действие программы будет продлено до 2025 года, а перечень организаций, участвующих в ее реализации в части подключения к этой работе сферы потребительского рынка (магазины, аптеки, отделения почты, банки и прочие), будет расширен. По словам чиновников, на основании обращений инвалидов администрациям районов необходимо разрабатывать для них индивидуальные маршруты движения: от дома до ближайших значимых для инвалидов социальных объектов.

Власти города намерены работать над повышением уровня доступности вводимых в эксплуатацию объектов нового строительства, в том числе путем участия представителей администраций районов и общественных объединений инвалидов в их приемке.

Кроме того, чиновники говорят о необходимости повышения информированности собственников (пользователей) объектов, в том числе объектов потребительского рынка, об обязанности формирования безбарьерной среды и популяризации такой работы.

Совместно с общественными объединениями инвалидов администрациями районов города уже сформирован перечень приоритетных объектов сферы потребительского рынка, выполнение работ на которых необходимо осуществить в первоочередном порядке, он включает 1,2 тыс. объектов.

Кирилл Соловьев отмечает, что многие коммерческие организации в России даже не пытаются оборудовать пространство для тех же колясочников. «Потому что у многих на подкорке записано, что если человек инвалид, то, скорее всего, беден. А разве может бедный человек позволить себе купить билет в кино, сходить на косметическую процедуру или получить платное медицинское обслуживание? Но это не так! Инвалиды живут и зарабатывают так же, как остальные граждане»,— поясняет господин Соловьев.

Мировой опыт

Когда речь заходит о доступной среде, эксперты часто обращаются к западному опыту. Ведь практически все развитые европейские страны полностью приспособлены для людей с особыми потребностями. «Фактически все новые здания, начиная с супермаркетов и заканчивая больницами, без крылец и ступеней. Парковочные места для инвалидов оборудованы по правилам, удобный транспорт и так далее,— перечисляет Кирилл Соловьев.— Я считаю, что нам недостаточно просто внедрять подобные решения — для начала нам нужно понимать, зачем это делается, глобально менять сознание».

Наталья Камолинкова считает, что для начала необходимо просто соблюдать законодательство РФ в отношении людей с инвалидностью. По ее словам, в нем все четко прописано и колоссального количества проблем можно было бы избежать. «За границей есть много интересных решений. Например, такая мелочь, как кнопка для автоматического открывания дверей. В таких мелочах и чувствуется отношение государства к человеку, и из них складывается комфортное существование в городском пространстве»,— резюмирует госпожа Камолинкова.

Алена Шереметьева