Что нужно знать об инвестициях в искусство

Мечты о том, чтобы купить произведение искусства за пару тысяч долларов, а через десять лет продать за сто тысяч, посещают многих. Некоторые мелкие и средние коллекционеры периодически говорят о том, что покупают работы художников, у которых есть «инвестиционный потенциал». Сразу расстроим и первых, и вторых: инвестиционный потенциал имеют преимущественно работы, которые на момент покупки были оценены рынком в $0,25–5 млн. При этом цена не является стопроцентной гарантией последующего роста. «Коммерсантъ. Арт» совместно с A-Residence, комплексом клубных домов в историческом районе Замоскворечья, решил собрать краткий гид для тех, кто только задумывается об инвестициях в предметы искусства.

Прежде чем начинать разговор про инвестиции, стоит сразу охарактеризовать, с чем придется работать. Искусство — это неоднородный низколиквидный продукт, что делает его трудным активом для краткосрочной торговли. Произведения искусства не генерируют никаких потоков денежных средств, которые могут быть дисконтированы, за исключением случаев, когда доход может быть получен за счет кредитов и расходов, связанных с хранением, страховкой и прочими подобными расходами. Рынок искусства характеризуется низкой прозрачностью и регулируемостью; ценность искусства находится во власти неустойчивого общественного вкуса и краткосрочных тенденций, при этом любой инвестор столкнется с высокими трансакционными издержками. Придется потратить много времени на приобретение специализированных знаний, чтобы добиться успеха. Существуют риски мошенничества и подделки.

Несмотря на все это, интерес к искусству со стороны как профессиональных инвесторов, так и частных лиц неумолимо растет. Популярность искусства обусловлена и определенными экономическими причинами. Когда страна становится богаче и ее граждане достигают определенного уровня достатка, появляется все больше художников и растет интерес к художественным произведениям со стороны более широкого сообщества. Доля всех расходов на предметы роскоши и искусство будет продолжать расти, поскольку инвесторы ищут активы, которые сохранят свою стоимость в долгосрочной перспективе, особенно в период экономической неопределенности. С ростом населения, имеющего растущий доход, вполне естественно, что наблюдается и увеличение спроса. При этом предложение всегда ограничено, и произведения искусства имеют тенденцию к увеличению своей стоимости, особенно это верно для уже умерших признанных художников, работы которых приобретаются музеями, фондами или даже теряются. Возвращаются на рынок, как правило, вещи, купленные коллекционерами: самые популярные причины тому — долги, развод и смерть.

Николас Парти, «Пейзаж», 2015 год Фото: Nicolas Party

Исследование, проведенное Вольфгангом Вильке из Dresdner Bank в 2000 году, объяснило, что долгосрочная тенденция инфляции, скорректированная на цены на искусство, следует общей экономической тенденции, то есть цены на искусство растут выше среднего по сравнению с ценами на другие товары. Однако большинство сегментов арт-рынков быстро реагируют на ухудшение экономической ситуации. Это особенно верно для предметов искусства в более низкой ценовой категории и на широких рынках. Замедление экономики ведет по крайней мере к падению спроса и увеличению предложения, среди прочего и из-за вынужденных продаж. Это, однако, не распространяется на все произведения искусства в высшей ценовой категории, поскольку богатые люди обладают значительной покупательной способностью даже в плохие экономические времена. Таким образом, распределение доходов и богатства играет ключевую роль в оценке чувствительности к ценам отдельных секторов арт-рынка.

Конечно, цена на искусство не растет все время.

Большинство тех, кто начинает операции на этом рынке, введен в заблуждение заголовками в прессе, которой интереснее писать о рекордах. На самом деле ситуация не настолько радужная, как часто ее рисуют массмедиа.

Миф о постоянном росте цен на произведения даже популярных художников легко развеять следующим примером. По данным портала artprice.com, за 11 лет цена на работу «Jim Beam Box car» (1986) Джеффа Кунса, самого дорогого из ныне живущих художников, упала на 75%. В мае 2008 года экземпляр 1 из тиража 3 ушел за $1,9 млн, а в марте текущего года скульптура была продана всего за $485 тыс.

В 2018 году Дэмиен Хёрст находился на 86-м месте рейтинга 500 самых востребованных художников по ежегодному обороту, в то время как в 2008 году он был на 4-м месте. Интересен еще и пример Джорджа Кондо. В прошлом году на аукционах было продано не менее 124 его работ, при этом одна из них — за рекордную сумму $6,2 млн. Если рассматривать его рынок детально, то, согласно арт-дилеру и колумнисту Artnet Кенни Шактеру, пока в галереях на работы этого художника по-прежнему лист ожидания и высокие цены, коллекционер, выставивший только что купленные работы на аукцион, скорее всего, выручит на 20–40% меньше галерейной цены. Отчасти причина этому — смещение интереса больших игроков, фактически манипулирующих рынком, в сторону менее дорогих работ художников-женщин и художников из Латинской Америки или Африки.

Джефф Кунс, «Jim Beam Box Car», 1986 год Фото: Jeff Koons

Это подтверждают данные принадлежащего Sotheby’s индекса Mei Moses, который анализирует продажи возвращающихся на аукционы работ: перепродавать произведения искусства, созданные художниками-женщинами, стало выгоднее, чем художников-мужчин. Повторные продажи первых за прошлый год в среднем выросли на 73%, в то время как вторых — на 65%.

При покупке произведений искусства важен и ценовой диапазон, в котором оно продается: дороже — не всегда лучше. Как отмечает экономист Клэр Макэндрю, создатель отчета по арт-рынку «The Art Market», ежегодно выпускаемого Art Basel и UBS, произведения стоимостью выше $10 млн, а особенно дороже $100 млн, то есть так называемое трофейное искусство, являются плохой инвестицией. Прежде всего потому, что при попытке продажи потенциальная аудитория в этом случае чрезвычайно мала.

Чтобы подробнее разобраться в инвестиционных стратегиях на арт-рынке, «Коммерсантъ. Арт» поговорил с Роксаной Зарнегар, бывшим вице-президентом компании Artnet, а ныне профессором Института Sotheby’s в Нью-Йорке.

Роксана Зарнегар Фото: GettyImages.ru

Какой минимальный стартовый бюджет для тех, кто готов инвестировать в искусство?

Инвестиции в искусство не являются точной наукой. Лучший совет, который мне дали, когда я начинала свою карьеру в Christie’s, сводился к следующему: «Покупай то, что любишь, и покупай художников своего времени; смешай это со стабильной классикой и следи за рынком, наблюдая за тем, как работает рынок элитной недвижимости». Рынок искусства обычно на шесть месяцев отстает от рынка элитной недвижимости. Специалисты по инвестициям в искусство (например, Клэр Макэндрю) рекомендуют диапазон от $250 тыс. до $5 млн за одно произведение. Если вы покупаете произведение искусства по цене менее $250 тыс., то расходы на его содержание, которые необходимо применить для увеличения капитализации, будут намного выше по сравнению с ценой произведения искусства, и вы не получите прибыль. А если вы покупаете произведение искусства на сумму более $5 млн, то в большинстве случаев заплатите спекулятивную наценку, и его будет сложно продать по более высокой цене. Исследование, проведенное несколько лет назад командой Mei Moses, показало, что арт-инвесторы должны покупать менее дорогие произведения искусства на аукционах, если они пытаются максимизировать свою финансовую отдачу, поскольку шедевры (то есть работы с самыми высокими ценами) на самом деле имеют тенденцию к снижению своей ценности.

Следует ли диверсифицировать портфолио, распределяя средства между работами старых мастеров, импрессионистов, послевоенным и современным искусством? Возможно ли держать инвестиционный портфель только в одной категории, например послевоенном искусстве, и насколько это разумно?

Джули Кёртис, «Принцесса», 2016 год Фото: Julie Curtiss

Диверсификация следует тем же правилам, что и на фондовых рынках. Инвестируя в искусство, можно придерживаться консервативной схемы, к примеру, 30% портфеля будет представлено рискованными активами (то есть молодыми и модными на данный момент художниками), 20% — средней степенью риска (художниками, уже работающими с большими галереями, и начинающими выставляться в престижных музеях и фондах) и 50% — стабильными (признанными художниками). Все сегменты имеют свой уровень волатильности, но прекрасно сбалансируют друг друга в диверсифицированном портфеле. Если вы хотите сконцентрироваться на одном конкретном периоде, то все равно лучше диверсифицировать свой портфель — географически или по типу средства создания произведений.

Какие риски следует учитывать при инвестировании в искусство?

Атрибуция и подлинность, хорошее происхождение (особенно по отношению к событиям, связанным с последствиями холокоста), торговые ограничения (страна продажи, страна доставки), право droit de suite, налоговое обязательство, сборы за трансакции. Также внимательно рассмотрите варианты хранения. В Нью-Йорке, к примеру, есть специальная зона внешней торговли Arcis, которая позволяет беспрепятственно хранить и торговать произведениями искусства без особых помех. Коллекционер должен быть хорошо образован, прежде чем поднять табличку на аукционе или прийти за покупкой в галерею. Арт-ярмарки — хорошее введение в понимание того, какое искусство лучше всего покупается и продается. Но самый большой риск — низкая ликвидность искусства в целом. Вы не сможете продать его в тот же день, как принимаете решение о продаже. Более того, чем дороже стоит работа, тем больше времени, терпения и различных договоренностей потребуется, чтобы продать ее эффективно. Таким образом, настоящий инвестор начинает думать, кому он собирается продать то или иное произведение искусства, фактически со дня его покупки. Или даже раньше.

Как эти риски на арт-рынке можно сравнить с другими, например инвестированием в облигации и золото?

У искусства и золота немного общего. Принципиальное различие состоит в том, что стоимость золота записывается два раза в день, а ценность искусства не фиксирована.

Если сравнивать искусство и винный рынок, то последний шире за счет количества возможных потребителей, несмотря на то что его оборот около $4 млрд в год (по данным «The Art Market», рынок искусства достигает почти $69 млрд). Винные инвестиции обычно составляют от $2 тыс. до $20 тыс. за бутылку, вино имеет только восемь марок инвестиционного качества и является внеоборотным активом.

На недвижимость приходится 32% средней волатильности, на искусство — 25%. Таким образом, искусство устойчивее в условиях кризиса. На обоих рынках действует правило «Лучшие и остальные». Арт-рынок обычно следует за рынком недвижимости — после того как какой-то регион начинает расти, на него сначала входят игроки на рынке недвижимости, а затем искусства.

Эйвери Сингер, «Fellow Travelers, Flaming Creatures», 2013 год Фото: Avery Singer

В США, по данным Deloitte, почти 30% хедж-фондов владеют искусством на уровне 10–15% в своих диверсифицированных портфелях.

Какова лучшая стратегия для арт-инвестора во время финансового кризиса?

Покупайте на спаде, продавайте на пике (через несколько лет после окончания турбулентности). Следите за рынком элитной недвижимости и прогнозируйте спад. Продавайте работы признанных художников только тогда, когда это вам действительно нужно.

Как лучше всего приобретать произведения? Аукционы или частные продажи? Как лучше всего продавать их?

Нет лучшего способа покупки. Тем не менее я бы предложила частных дилеров в качестве основного способа. Чтобы продать свою существующую коллекцию, сравните комиссионные между аукционными домами и торгуйтесь. Если работы стоят меньше $200 тыс., то попробуйте комбинацию онлайн-аукционов и традиционных аукционов.

Отчеты о рынке произведений искусства показывают рост сегмента со стоимостью работ свыше $1 млн, а сегмент от $100 тыс. до $1 млн не демонстрирует позитивных показателей. Означает ли это, что для перспективных инвестиций бесполезно покупать «более дешевые работы» вместо тех, которые стоят более $1 млн?

Я считаю, что нужно смешивать востребованных рынком молодых художников и уже хорошо известных, проверенных временем. Продержав работы первых в коллекции достаточно продолжительное время, можно получить большую прибыль.

Стоит также учитывать и то, что насмотренность и вкус меняются со временем, а чтобы понять рынок, придется пойти на некоторые риски. Человек, который инвестирует в искусство, должен понимать, что лучший период владения составляет восемь-десять лет. Да, средний класс арт-рынка медленно исчезает, и разрыв между «голубыми фишками» и более доступными произведениями искусства с каждым годом увеличивается. Но можно использовать и эту ситуацию, например, покупая активных на рынке молодых художников из сегмента низкого уровня, тех, кто недавно подписал контракты с известными галереями.

Период владения произведениями искусства между аукционными продажами в XX веке составлял около 25–30 лет. В начале XXI века для большинства раскрученных художников и произведений этот период очень редко превышает три-пять лет. Можно ли сказать, что сейчас инвестиции в искусство — это больше спекуляция на рынке, чем что-либо еще?

Джефф Кунс, «Jim Beam Box Car», 1986 год Фото: Jeff Koons

Для максимальной эффективности вложений я бы посоветовала держать до продажи работы молодых художников больше 20 лет, уже признанных — 10, тиражное искусство — от 2 до 7 лет.

Рассматривая искусство как наименее оптимизированный с финансовой точки зрения актив, какой инструмент кроме перепродажи мог бы заставить его «работать» для клиента? Есть ли новые перспективные варианты на рынке?

Помимо использования в качестве залогового обеспечения это размещение в коллекциях художественных фондов, в диверсифицированных портфелях хедж-фондов (наряду с облигациями, золотом, акциями и т. д.), в ближайшем будущем — размещение на платных платформах владения на блокчейне. Совместное владение произведениями искусства, кажется, путь будущего. Сейчас его тестируют частные инвесторы. Я верю, что банки им последуют.

Еще один совет: покупайте, храните и дарите искусство своим детям. Научите их видеть в нем потенциал.

Беседовал Александр Щуренков