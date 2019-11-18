«Интересно поменять заказчика и художника местами»

Бизнесмен и коллекционер Дмитрий Волков рассказал о своей выставке в ММОМА.

Кто был инициатором открывающейся 28 ноября в ММОМА выставки?

Выставка «This Is Not a Book. История о человеке, его искусстве и библиотеке» — наш совместный проект с музеем. В прошлом году SDV Arts & Science Foundation поддержал инициативу музея по созданию образовательной площадки и стал партнером образовательного центра ММОМА. Выставка задумывалась в том числе как часть образовательной программы центра. Я рад, что она пройдет именно на этой площадке.

Здесь будут представлены работы сразу из двух моих коллекций — современного искусства и редких изданий философских трактатов XVII–XX веков. Их объединение стало довольно сложной задачей для куратора и архитектора выставки, Федора Павлова-Андреевича и Екатерины Бочевар соответственно. Потому что у этих коллекций совершенно разные принципы формирования. Хотя коллекция искусства насчитывает более сотни работ российских современных художников, многие из них так или иначе связаны с событиями из моей жизни. Философские книги же собираются по определенной научной логике и теме.

Идея выставки — показать сознание коллекционера, представить, как могут быть связаны философия и искусство в сознании одного человека. Зритель будет следовать предписанному сценарию, а его вниманием будут управлять аудиозапись и световой фокус, выделяющий определенные объекты.

На выставке будет представлена большая часть моей коллекции. Не буду раскрывать карты заранее, скажу лишь, что среди художников будут и перформансисты, и мастера смешанных медиа, и концептуальные живописцы, а также фотографы и скульпторы: Андрей Бартенев, Дмитрий Гутов, Иван Горшков, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, Константин Звездочетов, Дмитрий Каварга, Ирина Корина, Андрей Кузькин, Олег Кулик, МишМаш, Дмитрий Морозов, Гоша Острецов, Павел Пепперштейн, Виктор Пивоваров, Александр Повзнер, Тимофей Радя, Леонид Соков, Валерий Чтак и другие. Герои выставки вступают в диалог с трудами таких великих философов, как Бэкон и Декарт, Кант и Гегель, Гуссерль и Витгенштейн.

С чего началась ваша коллекция и когда? По какому принципу собираете работы?

Я всю жизнь так или иначе связан с искусством, но не хотел стать коллекционером. Моей первой приобретенной несколько лет назад работой стал портрет Шуберта художника Гутова. Шуберт — это один из моих любимых классических композиторов. Портрет связывает меня с периодом моей жизни, посвященным музыке. Все последующие работы тоже так или иначе имеют связь с определенными этапами. Меня интересует современное актуальное искусство. Оно дает ощущение сопричастности и возможность прямого взаимодействия с художником.

Философией я начал увлекаться с юности. Позже это увлечение стало серьезным, я получил философское второе высшее образование, написал несколько работ по философии сознания и защитил докторскую диссертацию. Вместе с профессором Вадимом Васильевым мы основали Московский центр исследования сознания при МГУ. Одна из его основных целей заключается в развитии российского философского сообщества. Нам бы хотелось показать, что философия занимается не абстрактными вопросами, но имеет связь с современной наукой и, в частности, с развитием технологий. Наша коллекция книг исследует путь философской мысли от нового времени до современности. Ее задача проследить путь интеллектуального поиска, показать его прогресс и внести в него, по возможности, свой вклад. Сейчас она включает полсотни прижизненных изданий величайших мыслителей прошлого. Это «Новый органон» Фрэнсиса Бэкона (1620), «Размышления о первой философии» Рене Декарта (1644), «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка (1690), «Исследование о человеческом познании» Дэвида Юма (1748) и «Критика чистого разума» Иммануила Канта (1787).

Делаете ли вы спонтанные покупки для коллекции или все скорее продумано, и есть уже план приобретения новых работ?

Что касается арт-работ, то это эмоциональный выбор. Особое место в коллекции занимают перформативные работы. Некоторые из них вы сможете увидеть на выставке. В том числе наш совместный театральный перформанс с Павлом Пепперштейном, который прошел в этом году. На глазах удивленной публики «Библионочи» в РГБ мы осудили и затем расстреляли мою новую книгу «Свобода воли. Иллюзия или возможность». На выставке в ММОМА вы увидите уже не книгу, а арт-объект.

Выставка «This Is Not a Book. История о человеке, его искусстве и библиотеке» — совместный проект SDV Arts & Science Foundation с музеем ММОМА Фото: SDV Arts & Science Foundation

У вас в коллекции есть произведения цифрового искусства. Технические средства устаревают — вы держите все нужное оборудование в рабочем состоянии или вам достаточно факта обладания?

Коллекционировать технологическое искусство — непростая задача. Например, работа Silk Дмитрия Морозова настолько сложная, что для ее включения требуется четырехчасовая настройка лично художником. Я стараюсь, чтобы все приобретенное искусство жило. Поэтому частично оно интегрировано в офисном пространстве компании в разных странах, частично — в моих личных интерьерах. Работа Морозова постоянно экспонируется в одной из наших переговорных.

Вы одалживаете произведения из своей коллекции музеям для выставок? И если да, то кому давали?

Да, я считаю, что искусство должно быть доступным и не храниться под замком. Мы всегда с удовольствием предоставляем работы из коллекции под выставочные проекты, и не только музеям. Совсем недавно большое количество работ было представлено на специальной выставке Curator's Eye на Cosmoscow. Это были работы Олега Кулика, Виктора Пивоварова и Валерия Чтака. Работа Silk выставлялась в Электротеатре, несколько работ Сокова принимали участие в его именной выставке в Третьяковской галерее, Ельцин-центр просил у нас работу AES+F для выставки группы.

Вы изобразили на циферблате своих часов Jaquet Droz фрагмент работы Пивоварова из вашей коллекции. Почему выбрали именно ее?

Здесь все сложилось. Я стал другом бренда Jaquet Droz. Они предложили мне выбрать художника и работу для этого проекта. Пивоваров — один из моих любимых художников-концептуалистов. Его способы осмысления и представления вещей оказались очень близки мне. Выбранная работа «Философ и художник» относится к циклу «Философские тетради Ольги Серебряной», основанному на его переписке с философом Серебряной. На ней изображены философ и художник как воплощение диалога двух мыслителей с разными перспективами. Перенесенная на циферблат часов, эта картина дополнилась еще одним участником — временем.

У специалистов Jaquet Droz получилось очень правильно перенести все пропорции прямоугольной картины на круглый циферблат часов. Насколько мне известно, Виктор Пивоваров очень положительно отозвался о результате нашей работы.

Какие культурные проекты вы сейчас поддерживаете? Что в ближайших планах Волкова-коллекционера и Волкова-мецената?

Мне интересно развиваться в искусстве как его участнику. У меня есть несколько творческих проектов в разработке. Опыт совместных перформансов с Олегом Куликом, Андреем Бартеневым, Павлом Пепперштейном и Федором Павловым-Андреевичем натолкнул меня на мысли о природе диалога между художником и коллекционером. В мире искусства существует определенный перекос в сторону заказчика, художник часто вынужден идти на уступки или учитывать вкусы и потребности потенциального покупателя или зрителя. Мне интересно сделать проект, в котором это соотношение сил изменилось бы. В нем художник смог бы диктовать правила и условия коллекционеру. Я вижу это как серию совместных перформансов с художниками, в которых я буду выполнять их задания, где мы поменяемся с ними местами.

Также я продолжаю оставаться патроном музея «Гараж» и попечителем музея «Арсенал» в Нижнем Новгороде. В «Арсенале» при поддержке SDV Arts & Science Foundation готовится выставка группировки ПРОВМЫЗА. С МАММ мы обсуждаем сейчас возможность организации философского образовательного курса для их посетителей.

Беседовала Анна Минакова