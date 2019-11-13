Стратегический интеллект

С недавних пор искусственный интеллект получил в России официальный статус. В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на то, что ИИ получил в России официальный статус, эксперты продолжают спорить о правовых аспектах внедрения искусственного интеллекта и основных областях его применения.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития ИИ. Как указывается в документе, благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн. В случае недостаточного развития и использования конкурентоспособных технологий искусственного интеллекта реализация приоритетных направлений научно-технологического развития России замедлится, что впоследствии повлечет за собой ее экономическое и технологическое отставание, отмечено в документе.

В стратегии определены несколько основных задач развития искусственного интеллекта. Во-первых, это поддержка научных исследований, которые бы обеспечили опережающее развитие искусственного интеллекта. В частности, отечественным ученым нужно повысить количество научных публикаций по этой теме и быть более вовлеченными во все международные дискуссии по ней. Во-вторых, это разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются такие технологии. В-третьих, это повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта. В-четвертых, это вопрос подготовки соответствующих квалифицированных кадров.

Основные области применения искусственного интеллекта в стратегии не определены, однако эксперты поделились с BG мнением об этом. «Исходя из самого названия области — искусственный интеллект — наибольшие изменения в социальной жизни стоит ожидать в отраслях, где сейчас автоматизация пока не внедрена в полной мере и есть достаточное количество человеческого умственного труда. В частности, несомненно, большие перемены ждут отрасль большегрузных перевозок, когда автопилоты на основе ИИ смогут вытеснить водителей грузовых автомобилей»,— комментирует эксперт «Ланит-Терком» по компьютерной графике и системам распознавания видео Александр Пименов. По его словам, крупные компании уже показали эффективные прототипы автоматических шоссейных грузовиков. «Можно спекулировать, что внедрение автопилота для пассажирских автомобилей и плавный переход к модели автомобиль-как-сервис не будет таким быстрым и драматическим, как автоматизация грузовых перевозок»,— говорит господин Пименов.

Знания в виде алгоритма

Экспертные знания, которые сейчас пока не удается надежно выразить в виде алгоритма, нужны, например, врачам-экспертам — рентгенологу, оператору МРТ, эндоскописту. «При помощи достаточно развитого ИИ обработка врачебных снимков станет автоматизированной, и врач сможет эффективнее использовать рабочие часы, уделяя больше времени консультациям пациентов с подозрениями на отклонение от нормы. Такой симбиоз врача-эксперта и искусственного интеллекта усовершенствует диагностическое покрытие населения и улучшит качество профилактических мер»,— поясняет господин Пименов.

Подобным же образом искусственный интеллект, способный достаточно хорошо «понимать» тексты на естественном языке, сможет существенно разгрузить юристов от типовых задач по анализу договоров и других типовых документов. «Такой уровень реконструкции семантики из текста, видимо, станет доступен в ближайшем будущем»,— отметил господин Пименов.

Уже сейчас, по словам эксперта, внедряется и приносит свои плоды умное земледелие: большие объемы информации можно собирать буквально о каждом отдельном квадратном метре посевных площадей — эти данные и их взаимосвязи трудно визуализируются и обрабатываются человеком, однако не представляют сложности для ИИ. «Исторические и геологические данные, данные автоматического химического анализа, мультиспектральных камер, точного прогноза погоды позволяют облачному интеллектуальному агенту оптимально составлять расписания посадок, уборки культур и внесения удобрений. Автоматические комбайны, управляемые на основе этих данных, способны существенно уменьшить труд комбайнеров»,— поясняет эксперт.

Удешевление легких промышленных роботов уже снизило издержки производства. Однако их обучение и перенастройка все еще остаются сложной задачей. «Приближение интерфейса производственных линий к человеческому общению позволит экономически эффективно и гибко перестраивать эти линии даже для мелкосерийного производства, что еще больше освободит людей от монотонного труда»,— отметил господин Пименов.

Эксперт резюмирует, что повсеместное внедрение ИИ, несомненно, уже сегодня изменяет рынок труда: технологии и роботы частично или полностью вытесняют человека из многих сфер деятельности. «Парадоксально, но именно сейчас человеческий капитал становится наиболее ценным ресурсом для работодателей, когда индивидуальные особенности личности, возможность наиболее полно использовать потенциал каждого сотрудника становятся важным конкурентным преимуществом для компаний»,— утверждает он.

Правовые риски

Искусственный интеллект ставит перед юристами сложные вопросы в сфере права интеллектуальной собственности, ответственности за причинение вреда, профессиональных навыков юриста и в других областях. По мнению руководителя практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» Borenius Russia Алексея Грибанова, особого внимания заслуживает вопрос о защите персональных данных при использовании искусственного интеллекта.

«Например, искусственный интеллект используется в технологиях распознавания лиц. Так, в Москве разворачивается общегородская система распознавания лиц, в которой задействовано более 60 тыс. камер видеонаблюдения. С ее помощью во время чемпионата мира по футболу 2018 года удалось задержать 98 человек, разыскиваемых правоохранительными органами. А в Швеции в августе 2019 года на €20 тыс. был оштрафован муниципалитет, который использовал технологию распознавания лиц, чтобы контролировать посещаемость местной школы учениками»,— говорит эксперт.

По его словам, использование искусственного интеллекта для распознавания лиц создает риск нарушения права граждан на защиту их персональных данных, которое охраняется, в частности, российским Законом о персональных данных, европейским Общим регламентом о защите данных (GDPR) и калифорнийским Актом о частной жизни потребителей (CCPA).

К наиболее острым проблемам господин Грибанов относит вопрос о том, когда можно использовать технологию распознавания лиц без согласия человека. «Злоупотребление этой технологией может позволить государствам и корпорациям бесконтрольно собирать большие объемы чувствительной информации о людях и использовать ее для манипулирования ими — например, склоняя их голосовать определенным образом на выборах или покупать определенные товары. Несанкционированное разглашение такой информации, как и других персональных данных, может привести к тяжким последствиям для людей, включая финансовое мошенничество в их отношении, кражу личности, потерю времени и денег, причинение вреда имуществу, преследование, вред репутации, эмоциональный стресс и даже физический вред»,— резюмирует эксперт.

Алексей Кириченко