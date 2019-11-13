Сегодня, наверное, нет отрасли экономики — по крайней мере из разряда системообразующих — в которой бы активно не внедрялась цифровизация. На эти цели направляются миллиарды рублей — с расчетом, что окупиться вложения смогут не через 10–12 лет, как инвестиции в традиционные инструменты, а гораздо раньше: горизонт планирования здесь составляет два-три года. Технологизация процессов — это не опция для компании, а необходимость, обусловливающая выживаемость на рынке. Согласно последним исследованиям компании Accenture, за последние три года возросший объем применения технологических инноваций констатировали 95% руководителей предприятий.

По подсчетам экспертов, в ближайшие годы деловой ландшафт в стране и мире будет подвергаться активной трансформации: процесс интеграции различных сфер бизнеса с каждым годом идет все активнее, компании примеряют к себе функционал из других отраслей. Финансовые услуги начинают предоставлять торговые фирмы, банки делегируют свои полномочия и приобретают новые компетенции. Прогнозировать, куда в итоге приведет эта цифровая гонка, пока не решаются даже опытные консультанты, а темп преобразований нарастает, как снежный ком.

Почти 80% менеджеров, опрошенных Accenture, считают, что цифровые технологии, в частности социальные, мобильные, аналитические и облачные, сегодня уже преодолели стадию разрозненности, свойственную периоду адаптации, и стали неотъемлемой частью технологической базы многих организаций.

При этом 71% респондентов считают, что уровень зрелости их сотрудников в отношении использования технологий существенно выше по сравнению с возможностями организаций. В результате персонал «ждет», пока организации смогут достичь их уровня.

Но у цифровизации есть и своя оборотная сторона. Уход в облачные технологии повышает уязвимость компаний, на первый план выходят вопросы безопасности — ведь система, которая полностью зависит от компьютера, может быть разрушена нажатием одной клавиши. Для контроля рисков должны создаваться новые модели управления, которые выходят за пределы компании и распространяются на целую экосистему организаций, говорят специалисты.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Цифровая экономика»