Общество жеста

С 1 по 24 ноября в Нью-Йорке проходит восьмая биеннале Performa, главный в мире смотр перформанса, в 2005 году основанный историком искусства и куратором Роузли Голдберг. Новый выпуск посвящен 100-летию Баухауса — первой художественной школы, где существовала мастерская перформанса, что Голдберг считает невероятно важным. «Меня всегда поражает тот факт, что большинство выставок о Баухаусе посвящены архитектуре»,— объясняла Роузли, решившая пойти другим путем. В своей книге «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней», впервые вышедшей в 1979 году и неоднократно переизданной, она пишет следующее: «Перформансу предстоит сыграть важную роль в формировании культуры грядущих десятилетий нашего века, не менее серьезную, чем в ХХ столетии; не исключено даже, что его влияние станет еще более заметным, чем прежде». Одной из причин создать Performa — «музей без стен» — Роузли Голдберг называет глобальную невозможность для зрителя уделять должное внимание перформансам, так же как и длинным видео, на художественных ярмарках, биеннале, крупных выставках. Нужна встреча один на один, много встреч. Перформанс, по Роузли,— идеальное средство общения с публикой в режиме онлайн.

Этой осенью «дух Баухауса» в Нью-Йорк привносят авторы от Реймонда Петтибона и Мишель Лами до Коракрита Арунанондчая и Эда Аткинса. Если американская танцовщица, активистка ВИЧ-просвещения и художница Кия Лабейжа связывает проект с Баухаусом напрямую и включает свой нарратив, обновляя третью часть «Триадического балета» Оскара Шлеммера, другие подходят к теме в широком смысле, транслируя свойственное немецкой школе объединение искусства и жизни. Его фиксирует и документальный фильм Нильса Болбринкера и Томаса Тильша: их «Дух Баухауса», неоднократно показанный в России на кинофестивале Beat Film Festival, вошел в образовательную программу Performa.

Самсон Янг, «The Immortals» Фото: Eian Kantor

Миссия биеннале и основанного при ней Performa Institute — изучать и критически осмысливать перформанс, глубже вовлекать в него аудиторию, создавать вокруг этой формы искусства особенную интеллектуальную культуру. В ноябре это происходит по всему городу: проекты заполняют пространство Performa 19 Hub — на три недели возведенного в Сохо выставочного центра — или территорию площадок-партнеров. Их у биеннале множество, от Нового музея и легендарного центра The Kitchen, где в 2005 году прошла первая Performa, а сама Роузли работала куратором, до галерей Мариан Гудман и Pace с проектом «Pace Live».

Мария Хассаби и Нейри Баграмян, «Entre Deux Actes (Menage a Quatre)» Фото: 1014/Sarah Blesener

Программа делится на три категории: Commission, Institute, Consortium. В первой 19 избранных проектов из Европы, Азии и Америки, вторая охватывает все образовательные мероприятия, третья — территории дружественных нью-йоркских институций. Одним из самых примечательных проектов основного списка стал перформанс «The Immortals» Самсона Янга, в 2017 году представлявшего Гонконг на 57-й Венецианской биеннале. Янг обустроился в замке на Говернорс-айленд, пригласив всех плыть туда на пароме, и, переработав популярную в Китае сказку о восьми бессмертных, выступил с критикой институций и положения художника в современном капиталистическом мире. Коракрит Арунанондчай посвятил новую работу ghost cinemas — тайским уличным кинотеатрам, призванным установить контакт зрителей с духами; этот ритуал появился в Таиланде после войны во Вьетнаме. Эд Аткинс представил свой единственный перформанс, все время меняющий названия. Сейчас он озаглавлен «A Catch Upon the Mirror», в основе — короткое стихотворение нью-йоркского писателя и поэта Гилберта Соррентино «The Morning Roundup» 1971 года.

Мария Хассаби и Нейри Баграмян, «Entre Deux Actes (Menage a Quatre)» Фото: 1014/Sarah Blesener

Performa 19 полна всевозможных творческих союзов. Хореограф и художница Мария Хассаби, участвовавшая в 14-й Documenta, впервые сотрудничает с живущей в Берлине иранкой Нейри Баграмян в проекте «Entre Deux Actes (Menage a Quatre)» — инсталляцией и перформансом они занимают два этажа построенного в 1906-м таунхауса на Пятой авеню. Художница, дизайнер и жена Рика Оуэнса Мишель Лами объединилась с аргентинкой Сесилией Бенголеа, хореографом и танцовщицей: вместе с десятью перформерами в культовых костюмах Рей Кавакубо для Comme des Garcons (все из коллекции Лами) они выскажутся на темы разрушения, безмятежности и удовольствия — под занавес биеннале будет действие в трех частях. К сотрудничеству привлечен даже Гаэтано Пеше — легендарный итальянский архитектор и дизайнер перенес свою студию в галерею Salon 94 и творил у всех на глазах. Корни этого жеста в шестидесятых, когда Пеше тоже активно работал с перформансами: заливал помещение поддельной кровью или, предлагая каждому посетителю создать его портрет, просто протягивал зеркало.

На гала-открытии Performa 19 чествовали Рашида Джонсона, вице-президента в совете биеннале, давно поддерживающую смотр Дарью Жукову и наследие Оскара Шлеммера. Как и со многими художниками из тех, кто «обычно не работает с перформансом», Роузли Голдберг долго ждала, пока Джонсон созреет и вернется к ней с идеей для первого проекта — что и произошло к Performa 13. Тогда, пять лет назад, Рашид решил переосмыслить пьесу «Голландец» Амири Бараки (Лероя Джонса) и впервые выступил в новой форме, что повлекло за собой съемки фильма «Родной сын», вышедшего в этом году. С Дарьей Жуковой основательница Performa начала работать еще раньше, сначала над выставкой к столетию Манифеста футуризма в «Гараже», затем над историей российского перформанса в рамках Performa 11. За какую тему Роузли возьмется после «Ренессанса» (2015), «Дадаизма» (2017) и «Баухауса» (2019), станет известно весной 2021-го. «Сто процентов риска, сто процентов доверия — вот что мы делаем в Performa»,— любит говорить Голдберг.

Анна Померанцева