В Ираке задержаны 11 боевиков ИГ

Правоохранительные органы Ирака объявили о задержании в нескольких частях страны 11 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Министерство внутренних дел Ирака отчиталось о поимке десяти террористов в Мосуле, передает телеканал Al Sumaria. Еще один боевик, которого PUK Media называет одним из главарей ИГ, был задержан в Киркуке.

В начале августа Пентагон предупредил о значительном укреплении подпольных сетей ИГ в Ираке. По мнению автора доклада о ситуации в стране, генерального инспектора Пентагона Гленна Файна, усиление ИГ стало возможным из-за споров Багдада и властей Иракского Курдистана.

«Исламское государство» развернуло полномасштабное наступление на севере Ирака в 2014 году. Боевикам тогда удалось захватить один из крупнейших городов страны Мосул, а защитить столицу государства Багдад удалось только при поддержке международной коалиции. Уже в 2015 году иракская армия начала кампанию по освобождению захваченных экстремистами территорий. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о восстановлении полного контроля Багдада над всей территорией Ирака, однако отметил, что угроза террористических атак по-прежнему сохраняется.

Подробнее о победе над ИГ — в материале “Ъ” «Ирак избавился от халифата».