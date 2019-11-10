Глава Верховного суда Удмуртии подал заявление об отставке

Глава Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов, находящийся на этом посту около 23 лет, подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России.

Заявление господина Суханова о прекращении полномочий рассмотрят на заседании Высшей квалификационной категории судей 21 ноября.

Отметим, Юрий Суханов стал председателем Верховного суда Удмуртии по указу президента России в 1996 году. В 2007 году указом президента он был назначен на новый срок полномочий.