Японские сотрудницы перейдут на линзы

В Японии некоторые компании запрещают женщинам носить очки на работе. Местные девушки вывели в тренды Twitter хэштег, под которым они делятся историями из самых разных профессиональных областей, где им запрещают надевать аксессуар. Работодатели аргументируют свое решение тем, что смотреть на клиента через очки неуважительно, что они плохо сочетаются с кимоно и скрывают макияж. В соцсетях политику таких компаний раскритиковали, назвав ее дискриминационной.

Профессор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Александр Мещеряков отмечает, что в Японии вопросам внешнего вида уделяется особое внимание и это обусловлено культурными особенностями: «В Японии нет мощного феминистского движения. В каждой фирме там есть дресс-код для женщин, в который входит ношение колготок.

Можно ли это считать дискриминацией, если мужчин, например, в любую жару заставляют носить пиджаки и галстуки?

Если на работе мужчина или женщина имеют дело с публикой, то они должны выглядеть максимально привлекательно не для самого себя, а для клиентов. Клиент – это царь, король, бог – все делается под него».

Ранее японские женщины жаловались на то, что в компаниях требуют от сотрудниц ежедневно наносить макияж и ходить исключительно на каблуках.

С последним, кстати, часто сталкиваются и девушки в западных странах. Несколько лет назад в лондонском офисе PwC Николу Торп уволили с работы за отказ носить высокие каблуки. В ответ она разместила на сайте британского парламента призыв изменить стандарты корпоративного дресс-кода и за два дня собрала больше 120 тыс. подписей. Вскоре после этого управляющий директор PwC Саймон Прэтт заявил, что компания решила отказаться от правила о каблуках.

Российские работодатели порой тоже выдвигают своим сотрудникам неожиданные требования, рассказала "Ъ FM" гендиректор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая: «Из абсурдных требований, которые я встречала, были рекомендованные к ношению цвета — кампании запрещают ходить, например, в ярком или черном. Есть требование находиться на работе только в одежде корпоративных цветов. В компании Adidas в обязательства всех сотрудников входят занятия спортом и ношение соответствующей одежды.

Есть компании, где на женщинах запрещены украшения.

Приходя на работу, они должны снимать даже не очень яркие серьги и кольца. Также есть запрет на парфюм. Все эти циркуляры выпускаются не от хорошей жизни: например, мимо какого-нибудь начальника прошла девушка, у которой был такой парфюм, что начальнику потом пришлось объяснять семье — это не то, что вы подумали, просто сотрудница носила яркий парфюм. Дабы избежать недоразумений в дальнейшем, было предложено как-то регламентировать то, что сотрудники надевают. Это попытка создать культурный код».

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Летом в России были разработаны правила дресс-кода для чиновников. Госслужащим не рекомендуется носить одежду с принтами и самодельные аксессуары, а женщинам советуют не приходить на работу с ярким макияжем, как, впрочем, и совсем без него.

Лилия Галявиева