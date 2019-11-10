ИИ и человек найдут общий язык

В России должны появиться правила общения искусственного разума и человека. Владимир Путин выступил на форуме по искусственному интеллекту (ИИ) и вновь заявил: «Тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед». Президент пришел на форум AI Journey, организованный Сбербанком, специально, чтобы обозначить отношение государства к новым технологиям, и перечислил те меры, которые участникам рынка и властям следует принять в ближайшем будущем.

"Ъ FM" предлагает послушать ключевые моменты выступления Путина.

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что смогут добиться успеха именно в России. В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования. И конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования, естественно, нужно гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных и глубокому обучению. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии — в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти. Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Наша главная цель — устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно потому, что человек является высшей ценностью. Из этого мы и будем исходить».

На форуме министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян не бояться искусственного интеллекта. По словам чиновника, разработки в этой сфере не сократят, а, наоборот, увеличат количество вакансий на рынке труда. Максим Орешкин также подчеркнул, что эффект от внедрения искусственного интеллекта в России будет заметен через несколько лет: «Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Мы видим, что на те места, которые искусственный интеллект сейчас создает, сложно найти людей, поэтому с развитием ИИ будет больше рабочих мест. Стоит задача сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим местам.

Если говорить о ближайших пяти годах, то влияние ИИ не будет массовым.

Нам еще предстоит подготовить отрасли для внедрения технологии. Как только она даст заметный эффект на макроуровне, это будет означать другое качество жизни, и мы, например, сможем в экономической политике ставить вопрос о той же четырехдневной рабочей неделе».

9 ноября шесть крупных российских IT-компаний подписали документы о создании альянса — он займется развитием искусственного интеллекта. В консорциум вошли Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпромнефть», МТС и Российский фонд прямых инвестиций. По словам Германа Грефа, этот альянс будет открытым и присоединиться к нему сможет кто угодно. Курировать работу будет Министерство экономического развития.

Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта (AIA) Роман Душкин отметил, что с развитием технологий рабочих мест в стране действительно станет больше, но не во всех отраслях, а некоторые профессии и вовсе исчезнут: «Материаловедение, нанотехнологии, медицина, генетика – во всех этих отраслях искусственный интеллект будет помогать делать открытия. Все больше людей будет требоваться в высокотехнологичных отраслях.

Нас ждет освоение других планет, и для этого будет необходимость в большом количестве людей и специальностей.

Искусственный интеллект заменит рутинные профессии, связанные с умственным трудом.

В областях, где есть регламент, по которому работает человек, можно этот регламент автоматизировать при помощи методов искусственного интеллекта. Уже сегодня это происходит. Например, автоматизируется работа оператора колл-центра, специалиста технической поддержки и даже бухгалтера. Другие профессии — полицейский, военный, врач, учитель, конечно, не сегодня и не завтра, но послезавтра будут заменяться. Такие профессии уже стоят в очереди на исчезновение».

Максим Орешкин: в ближайшие годы в России не появится безусловный базовый доход Читать далее

На форуме по ИИ главу Минэкономразвития Максима Орешкина спросили, нужно ли вводить базовый доход в России. Он ответил, что ведомство отслеживает современные тенденции, но внедрение базового дохода граждан не является вопросом ближайших лет.

Николай Долгополов