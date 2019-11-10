Власти ХМАО могут создать госкомпанию для достройки домов обманутых дольщиков Сургута

Правительство ХМАО рассматривается возможность создания акционерного общества с госучастием, которое поможет завершить строительство четырех домов Сургута, куда привлекались средства дольщиков. Об этом стало известно на встрече губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Натальи Комаровой с дольщиками Сургута. Всего в городе находится 14 домов с нарушением срока ввода в эксплуатацию. По шести из них уже ведутся строительные работы. По достройке еще четырех домов решение до сих пор не найдено, уточнили в пресс-службе губернатора.

«Матрица рисков такого варианта (создания АО) еще не изучена. Но есть видение, как такая компания будет входить в стройку, какие будут приниматься решения, выдаваться директивы, что станет источником возврата. Если мы привлекаем бюджетные средства, мы должны обеспечить возвратность», — сообщил замглавы округа Андрей Зобницев.

Инвестор, который согласится достраивать эти дома, также сможет воспользоваться постановлением, по которому город обязан предоставить инвестору землю без торгов, если он выплатит дольщикам затраченные ими средства или предоставит другое жилье в качестве компенсации затрат. Однако для этого необходимо, чтобы все дольщики расторгли договоры. Всего в четырех проблемных домах 551 дольщик, готовы расторгнуть пока только 57.

Вместе с тем, несколько объектов Сургута будут сданы в ближайшее время. Мэрия города на следующей неделе планирует выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов компании «Новострой» (177 дольщиков). Также завершена проверка дома компании «Востокстройкапитал». Объект, в строительство которого вложились 77 дольщиков, будет введен в эксплуатацию до конца года.