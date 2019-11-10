В калифорнийской Санта-Монике стартовал юбилейный American Film Market

В этом году авторитетный кинорынок American Film Market празднует свой 40-летний юбилей. Рынок только еще открывается, но уже сейчас можно предсказать основные тренды, которые будут влиять на индустрию в течение ближайших лет — расцвет стриминговых сервисов и сопутствующие этому изменения, а также распространение на новые территории стимулирующей системы возврата кинокомпаниям части потраченных средств (рибейтов).

Как раз в дни рынка российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о российской версии рибейтов: господдержка «организаций кинематографии, оказывающих услуги, связанные с производством иностранной аудиовизуальной продукции на территории России» обещает покрывать 30% затрат. Правда, на условиях, которые пока сложно назвать привлекательными. Например, иностранные кинокомпании должны будут согласиться на аудит своих трат при съёмках в России, а выделенные государством деньги будут приходить на счета российских фирм, с которыми иностранцам придётся заключать «экспортный контракт».

Что думают сами зарубежные кинокомпании об открывшихся новых возможностях — станет известно уже сегодня, когда в рамках кинорынка пройдёт конференция «Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке». Её организует компания «РОСКИНО» в партнёрстве с Гильдией Продюсеров США и ассоциацией «Продюсеры без границ». Обсуждать собираются не только и не столько проблемы и ограничения, с которыми могут столкнуться иностранные кинокомпании, работая в России, сколько те условия, выполнение которых могло бы сделать российскую версию рибейтов по-настоящему привлекательной для международных проектов, в частности — крупнобюджетных. Модераторы конференции — глава «РОСКИНО» Екатерина Мцитуридзе и сопредседатель международного комитета Гильдии Продюсеров США, основатель ассоциации «Продюсеры без границ» Кайван Машаех. В качестве спикеров заявлены юрист Стивен Биер, консультирующий производителей контента для индустрии развлечений (управляющий партнер компании Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo P.C), президент компании Alta Global Media продюсер Стивен Адамс и известный российский продюсер Александр Роднянский, совладелец студии Nonstop production и учредитель компании AR Content.