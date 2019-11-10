Английский россиян оценили на «троечку»

Россияне стали хуже говорить по-английски. Уровень владения языком в стране упал со «среднего» до «низкого». Это следует из ежегодного мирового рейтинга. Его представила языковая школа EF English First. Действительно ли уровень английского языка у россиян падает и к чему это может привести? Разбирался Николай Долгополов.

Языковая школа EF English First, которая согласно «Википедии», представлена в более чем 100 странах и считается крупнейшим частным учебным заведением в мире, опубликовала ежегодный мировой рейтинг владения английским языком. Россия заняла в нем 48 место между Украиной и Беларусью. Всего в рейтинге пять градаций: от «очень высокого» до «очень низкого». За год уровень России снизился со «среднего» до «низкого». В результате страна оказалась в одном ряду с Гондурасом, Эфиопией, Боливией и Перу, жители которых, как выясняется, также не блещут знаниями английского.

Заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина считает, что снижение уровня владения английским языком в России связано со сменой парадигмы внешней политики и падением уровня доходов населения: «Какое-то время назад настрой политиков был связан с интеграцией в мировое сообщество и, соответственно, проводилось очень много значимых культурных обменов.

В последние годы позиция изоляции приводит к тому, что интерес и потребность учить английский возникает у меньшего количества людей.

Многие родители стараются обучить детей языку за свой счет. Сейчас наблюдается снижение доходов населения. Мне кажется, сократилось число контактов с языком и уменьшилась необходимость в его знании. Кстати, на дошкольном и школьном уровнях никто не увеличивает расходы на дополнительное образование».

По расчетам Высшей школы экономики, на дополнительные занятия, куда входит изучение иностранных языков, родители школьников платят в среднем 2,5 тыс. руб. в месяц. И многие отказываются от новых курсов и репетиторов, если не укладываются в эту сумму.

Скорее всего, из-за этого уровень владения английским в будущем упадет еще ниже. Пока же для нынешнего рынка труда проблема не кажется критичной, говорит руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова — она не согласна с выводами исследований EF English First: «Совершенно очевидно, что со знанием языка из года в год становится только лучше, а не хуже. Но есть и другой момент. Если десять лет назад знание английского языка было обязательной составляющей вообще любой вакансии так же, как и высшее образование, то в какой-то момент соискатели поняли, что требования к владению языком не всегда значат, что язык на самом деле нужен.

Есть такое впечатление, что люди стали более прагматично к этому относиться.

Что это не просто мода, а осознанное знание, которое более ценно, чем желание заполнить строчку в резюме».

Интересно, что Грузия, которая позиционируется как открытая для туристов и бизнеса страна, где молодежь, судя по сообщениям СМИ, чуть ли не больше общается на английском, чем на грузинском, не говоря уже о русском, оказалась в рейтинге EF English First ниже России.

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Если исходить из доводов представителя Института образования Высшей школы экономики, то для улучшения ситуации с владением английским требуется срочно расширять базу коммуникаций, наращивать активности в сфере многоязычности и продвигать государственное софинансирование дополнительного образования. Иначе России грозит переход на новый уровень — с просто «низкого» до «очень низкого».

Рейтинг EF English First составлен на основе опроса более 2 млн респондентов. В пятерку лидеров по владению английским языком вошли Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Сингапур. Замыкают рейтинг Саудовская Аравия, Кыргызская Республика и Ливия.