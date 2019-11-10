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В Анапе проверят обстоятельства смерти трех человек при пожаре в хозпостройке

В анапском хуторе Нижняя Гостагайка, на улице Привокзальной, утром 10 ноября загорелась бытовка. Возгорание заметил один из соседей. Когда пожарные потушили огонь, то нашли тела трех проживающих в хозпостройке мужчин. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, предположительной причиной происшедшего стала неисправность электроприбора. Однако для установления точной причины проведут судебно-медицинские экспертизы.

Следственный отдел по городу Анапа организовал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Михаил Лукашов


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