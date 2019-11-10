Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

«31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных»,— сообщили в пресс-службе научно-исследовательского института (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в конце июня. Во вторник, 5 ноября, должны были начать выпускать оставшихся 50 белух, однако произошла задержка, животных решили выпускать партиями. В пятницу, 8 ноября, выпустили 19 белух.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».