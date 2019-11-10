Южноуралец задержан по подозрению в проколе 80 колес автомобилей

В Еманжелинске полицейские задержали ранее судимого 21-летнего молодого человека по подозрению в порче 80 автомобильных колес. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, установлено, что у мужчины был конфликт с водителем такси, которому он отомстил, проколов колеса его машины. А потом поступил аналогичным образом еще с десятками транспортных средств, стоявших поблизости.

По факту умышленного повреждения чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержанный полностью признал вину и сообщил, что готов полностью возместить причиненный владельцам автомобилей ущерб.