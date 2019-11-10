Бюджет ХМАО заработал на туристах 3 млрд рублей

В 2019 году оборот туристического рынка Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составил около 6 млрд руб. От туризма в бюджет округа поступает налогов порядка 3 млрд руб. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на церемонии закрытия семнадцатой ежегодной выставки-ярмарки «ЮграТур-2019».

В рамках выставки было подписано трехстороннее соглашение об установке в 2020 году глэмпинга (разновидность кемпинга, которая объединяет удобства гостиничного номера и возможность отдыха на природе) нового формата на территории Приполярного Урала. Документ подписала компания «Russia Discovery», туроператор «Дикий север - Югра» и фонд развития Югры.

Выставка «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года и содействует развитию индустрии туризма. По подсчетам организаторов, мероприятием посетили 4 тыс. человек. В нем также приняли участие представители Чехии, Болгарии, Словакии, Китая. Среди центральных тем обсуждения было развитие этнотуризма, медицинского и делового туризма в ХМАО.