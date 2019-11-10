В Екатеринбурге откроют избирательный участок для выборов в парламент Узбекистана

Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла решение об открытии в Екатеринбурге избирательного участка № 18 для проведения голосования на предстоящих выборах депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент). Как сообщили в пресс-службе администрации города, участок будет находиться при генеральном консульстве Республики Узбекистан на улице Карла Либкнехта, 22.

Выборы пройдут 22 декабря. Право на выдвижение кандидатов получили пять политических партий. Среди них: демократическая партия «Миллий тикланиш», народная демократическая партия Узбекистана, движение предпринимателей и деловых людей — либерально-демократическая партия Узбекистана, социально-демократическая партия «Адолат» и экологическая партия Узбекистана.