Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду в воскресенье

В воскресенье, 10 ноября, в Москве будет аномально теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура в столице повысится до 11°C, а в области — до 7-12°C. Это превышает климатическую норму на 9-10°C.

«В течение дня будет преобладать облачная погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь, морось, но очень слабые. Основные зоны осадков уже прошли»,— сообщил господин Тишковец агентству «РИА Новости».

По его словам, климатическая зима придет в Москву еще не скоро, хотя должна была начаться сегодня. Синоптик отметил, что это произойдет, «как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября».