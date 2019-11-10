Экс-глава ГИБДД Тобольска Виктор Китов погиб в ДТП

В ДТП с участием двух легковых машин и грузовика на 135 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск (Яровский район, Тюменская область) погиб бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов. Как сообщает портал 72.ru, авария произошла около вечером 9 ноября.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу для совершения обгона и врезался в едущую навстречу Daewoo Nexia. От удара машину отбросило на встречную полосу под грузовик Kenworth»,— пишет портал с ссылкой на отделение пропаганды региональной Госавтоинспекции. По их данным, водитель Daewoo Nexia получил травмы и скончался. Другие участники ДТП не пострадали.

Виктор Китов был назначен начальником Тобольского отделения Госавтоинспекции в сентябре 2015 года. Однако в декабре 2016 года был отправлен в отстранен от должности по решению аттестационной комиссии.