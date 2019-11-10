В Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек из-за циклона «Бульбуль»

В Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек, чтобы защитить от циклона «Бульбуль». Жителей переводят в 4 тыс. убежищ. Задействовано около 50 тыс. добровольцев.

«Мы приняли подготовительные меры, чтобы справиться с циклоном и защитить население»,— сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (цитата по bdnews24.com). По ее мнению, страна уже набрала достаточно опыта, чтобы противостоять такому циклону.

Предполагается, что скорость ветра может достигать 120 километров в час. В качестве укрытий используются школьные здания и другие социальные и религиозные объекты.