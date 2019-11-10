Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO). Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf). Цена размещения и окончательный объем акций будут объявлены 5 декабря.

Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций компании. Отмечается, что в IPO смогут участвовать разведенные женщины. «Индивидуальные инвесторы — это лица из числа граждан Саудовской Аравии, включая саудовских разведенных женщин или вдов с несовершеннолетними детьми от брака с лицом, не являющимся гражданином Саудовской Аравии; любое физическое лицо, не являющееся гражданином Саудовской Аравии, проживающее в королевстве, и любое лицо, являющееся гражданином одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива»,— говорится в документе.

По программе поощрения сотрудников Саудовская Аравия продаст Saudi Aramco акции на $1 млрд. Будет создан специальный комитет для определения, кто из сотрудников получит акции в качестве вознаграждения. Ими могут стать как топ-менеджеры, так и обычные работники. В будущем возможен выкуп этих акций у сотрудников.

Банками-андеррайтерами выступят Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, Credit Suisse Securities (Europe) Limited и HSBC Saudi Arabia. Еще около 20 банков будут сопровождать IPO.

В компании не считают, что атаки дронов окажут существенное влияние на бизнес, его финансовое состояние, говорится в проспекте.

Подробнее об атаке на государственную компанию в сентябре 2019 года читайте в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».