Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

«Да, увы, но это правда. Хотелось бы думать, что это чья то шутка злая, но это правда»,— сказал господин Ширман телеканалу. По данным «Звезды» и РЕН ТВ, он умер от сердечного приступа.

Павел Пичугин работал в сфере фейсконтроля в дорогих клубах Москвы. Он стал известен своими жесткими требованиями к внешнему виду гостей. Группа «Дискотека Авария» и DJ Smash написали песню о нем под названием «Паша — Face Control».