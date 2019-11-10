Главные анонсы 11–17 ноября

11 ноября, понедельник
В России начнутся выборы академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.
В Москве Басманный суд рассмотрит дело о преступлении в отношении журналиста Ивана Голунова со стороны сотрудников полиции.
В Брюсселе министры иностранных дел 28 стран—членов Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
В Париже начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова, который посетит Форум мира.
12 ноября, вторник
В Москве Тверской суд рассмотрит дело Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении полиции на несанкционированной акции 27 июля.
В Париже откроется генеральная конференция ЮНЕСКО с участием почти 200 стран.
В Минске пройдет очередная встреча участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
13 ноября, среда
В Бразилии начнется саммит стран БРИКС с участием президента РФ Владимира Путина.
В Москве начнется общее собрание членов Российской академии наук.
В Вашингтоне демократы в Палате представителей проведут первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа.
В Вашингтоне пройдет встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
14 ноября, четверг
В Москве пройдет заседание президиума Совета по правам человека при президенте РФ под председательством Валерия Фадеева.
В Санкт-Петербурге начнет работу Петербургский международный культурный форум.
15 ноября, пятница
В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» стартует этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.
В Москве в Доме кино пройдет мировая премьера роликов—призеров фестиваля «Каннские львы».
В Сантьяго президент России Владимир Путин встретится со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой.
16 ноября, суббота
В Санкт-Петербурге пройдет матч между сборными Бельгии и России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
17 ноября, воскресенье
В Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента).
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