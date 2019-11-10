Главные анонсы 11–17 ноября

11 ноября, понедельник

В России начнутся выборы академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.

В Москве Басманный суд рассмотрит дело о преступлении в отношении журналиста Ивана Голунова со стороны сотрудников полиции.

В Брюсселе министры иностранных дел 28 стран—членов Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

В Париже начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова, который посетит Форум мира.

12 ноября, вторник

В Москве Тверской суд рассмотрит дело Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении полиции на несанкционированной акции 27 июля.

В Париже откроется генеральная конференция ЮНЕСКО с участием почти 200 стран.

В Минске пройдет очередная встреча участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

13 ноября, среда

В Бразилии начнется саммит стран БРИКС с участием президента РФ Владимира Путина.

В Москве начнется общее собрание членов Российской академии наук.

В Вашингтоне демократы в Палате представителей проведут первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

В Вашингтоне пройдет встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

14 ноября, четверг

В Москве пройдет заседание президиума Совета по правам человека при президенте РФ под председательством Валерия Фадеева.

В Санкт-Петербурге начнет работу Петербургский международный культурный форум.

15 ноября, пятница

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» стартует этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.

В Москве в Доме кино пройдет мировая премьера роликов—призеров фестиваля «Каннские львы».

В Сантьяго президент России Владимир Путин встретится со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой.

16 ноября, суббота

В Санкт-Петербурге пройдет матч между сборными Бельгии и России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

17 ноября, воскресенье

В Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента).