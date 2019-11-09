«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 9 ноября, «Спартак» победил на своем поле самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

В составе победителей отличились Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев. У гостей Срджан Мияйлович и Максим Карпов были удалены с поля.

«Спартак» одержал шестую победу текущем сезоне РПЛ. Столичные футболисты набрали 21 очко и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. «Крылья Советов» c 18-ю очками опустились на девятую позицию.

Следующую игру чемпионата страны «Спартак» проведет на выезде 24 ноября, соперником команды в матче 17-го тура РПЛ станет екатеринбургский «Урал». «Крылья Советов» в этот же день в гостях сыграют с ЦСКА.

Андрей Сазонов