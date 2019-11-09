Умер автор обложек The Beatles Роберт Фриман

Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет, сообщил музыкант Пол Маккартни на своем сайте. Господин Фриман наиболее известен как автор нескольких обложек к альбомам The Beatles.

«Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек»,— написал музыкант. Он назвал господина Фримана «величайшим профессионалом» и «творческим и по-настоящему оригинальным мыслителем».

Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Он приезжал в Москву и снимал бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Господин Фриман сделал фотографии для первого календаря Pirelli. Кроме того, он сделал обложки для таких альбомов The Beatles как «Rubber Soul», «Meet The Beatles» и «Help!».