Умер автор обложек The Beatles Роберт Фриман

Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет, сообщил музыкант Пол Маккартни на своем сайте. Господин Фриман наиболее известен как автор нескольких обложек к альбомам The Beatles.

«Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек»,— написал музыкант. Он назвал господина Фримана «величайшим профессионалом» и «творческим и по-настоящему оригинальным мыслителем».

Paul on the sad passing of Robert Freeman: https://t.co/gbz3MtkPSR pic.twitter.com/BMUUVI8EVO