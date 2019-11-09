Высокопоставленных силовиков из Алтая подозревают в краже спасжилетов с рейса из Екатеринбурга

На Алтае руководителя отдела по расследованию особых важных дел по Республике Алтай Виталия Гусева и старшего помощника прокурора Сумера Амургушева подозревают в краже двух спасательных жилетов из самолета.

Инцидент произошел на рейсе Екатеринбург-Горно-Алтайск авиакомпании «Руслайн», пишет telegram-канал Baza. После приземления бортпроводники обошли салон и не досчитались двух жилетов. После проверки жилеты нашлись у высокопоставленных силовиков. По их словам, они случайно забрали жилеты с собой. После объяснения в полиции обоих отпустили. Сейчас в отношении них ведется проверка.