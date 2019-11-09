Экс-главу Элисты заподозрили в передаче служебной машины родственнику

СКР по Калмыкии возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Элисты. Экс-председателя Элистинского городского собрания, чье имя не называется, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2014–2015 годах подозреваемый незаконно передал муниципальный автомобиль Toyota Camry родственнику.

В мае в Калмыкии был задержан глава администрации Элисты Окон Нохашкиев. Его заподозрили в превышении полномочий. По предварительным данным, действия главы города привели к нарушению прав детей-инвалидов, находящихся в Элистинском интернате для умственно отсталых детей. Господин Нохашкиев был отстранен от должности.