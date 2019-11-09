Инвестиции в строительство производства картона на ЦБК «Кама» составят 20 млрд руб.

ЦБК «Кама» намерен ввести в строй цех по производству легкомелованного коробочного картона в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Вчера предприятие посетил губернатор Максим Решетников.

Общая стоимость проекта составляет более 20 млрд руб. В следующем году на базе ЦБК «Кама» появится импортозамещающее производство мелованного коробочного картона беленой химико-термомеханической массы. Полученная масса пойдет на изготовление высококачественного коробочного картона FBB мощностью 220 тыс. тонн в год.

Напомним, в 2018 году новым владельцем ЦБК «Кама» стал банк «Открытие». Банк решил продолжить ранее приостановленный проект и открыл для него финансирование.

Ранее топ-менеджмент ЦБК «Кама» заявлял, что производство картона может быть начато во втором квартале 2020 года. «Такие даты стоят в наших планах. На весь 2019 год запланирована стройка, на 2020-й — окончание монтажа»— говорила Екатерина Косова, гендиректор ООО. Запуск проекта, по ее словам, потребует 300 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся порядка 600 человек. Мощность нового производства составит 220 тыс. тонн в год.