РФПИ участвует в создании хирургических роботов с системой ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика и производителя инновационных хирургических роботов. Робот позволит сократить стоимость хирургических операций примерно в 5 раз по сравнению с иностранными аналогами.

«Инвестиции РФПИ направлены на достижение целей национального проекта "Здравоохранение", а также импортозамещение иностранного медицинского оборудования»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Сбербанк хочет запустить помощника врача с искусственным интеллектом. Проект позволит быстрее и качественнее диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение.