Вместимость краевого УДС составит 10 тыс. мест

Правительство Пермского края официально приняло решение о строительстве универсального спортивного дворца на 10 тысяч мест в Дзержинском районе, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В УДС можно будет проводить не только хоккейные матчи, но и баскетбольные, а также крупные концерты, отмечается в сообщении. Комплекс расположится на площадке «Товарного двора» (проект «Пермь-Сити»). Строительство арены планируется завершить к 2023 году, когда столица Прикамья будет праздновать своё 300-летие.

«В ноябре вносим его в адресную инвестиционную программу, после чего приступаем к проектированию объекта», - заявил Максим Решетников во время встречи с президентом Федерации хоккея России, трёхкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком.

По данным «Ъ-Прикамье», комплекс расположиться прямо в центре «Товарного двора». Его концепцию уже разработало международное бюро российско-немецкого архитектора Сергея Чобана, которая уже работало над проектами завода имени Шпагина и «Пермь-Сити»

Отметим, что сейчас крупнейшим крытым спорткомплексом Перми является УДС «Молот» (на 8 тыс. мест), которые краевые власти арендуют и рассчитывают выкупить в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы».