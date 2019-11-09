Финская таможня просчиталась со сборами

Финская таможня в течение трех лет начисляла пошлины по неверным курсам валют. За это время набрался почти миллион случаев, когда финансовые документы были оформлены неправильно. Теперь таможенники из Финляндии должны клиентам порядка €11,5 млн. Как такое могло случиться? И какими будут последствия? Об этом — Андрей Загорский.

К счастью, история, приключившаяся в финской таможне, носит скорее курьезный, нежели криминальный характер. Оказалось, что с лета 2016 по лето 2019 года при расчете таможенных платежей сотрудники исходили из курсов валют одного из местных коммерческих банков. А должны были опираться на данные ЕЦБ. На новую инструкцию, которая была спущена сверху и предписывала именно такой порядок действий, в свое время попросту не обратили внимания. Причем ошибочные расчеты производились в отношении 25 валют, в том числе российского рубля, американского доллара, китайского юаня и шведской кроны. Возможно, все продолжало бы идти своим чередом до сих пор, если бы не въедливый клиент, который потребовал, чтобы ему начисляли пошлину по правильному курсу.

В итоге финские таможенники обязались компенсировать все лишние платежи, начисленные ими за три года. История в самом деле больше напоминает анекдот, отметил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. При этом в России вероятность подобного случая практически равна нулю, уверен эксперт: «На самом деле случаи использования неверных данных фискальными службами, в том числе и таможенными, встречаются достаточно часто. Если говорить о данных, которые носят чисто прикладной характер — курсы валют, то сложившаяся ситуация анекдотична. В России достаточно сложно представить, что будут возвращать лишние сборы: вопросы работы со справочной информацией у нас выстроены на достаточно высоком уровне».

По словам представителей финской таможни, в большинстве случаев речь идет о возврате незначительных сумм. Переводы, превышающие €10, будут отправлены клиентам автоматически. Суммы менее €10 можно будет получить обратно по запросу после заполнения специального заявления. Речь явно не идет о злом умысле, а потому наказание для виновников ошибки будет, скорее всего, не слишком жестким, считает председатель московской коллегии адвокатов «Шеметов и партнеры» Максим Шеметов: «Скорее всего, это ошибка не одного должностного лица, так что, маловероятно, что будет установлен единственный и непосредственный виновник. Если все-таки удастся выявить этого человека, а его действия нанесли кому-то ущерб, то сотрудник может быть привлечен как к дисциплинарной, так и к материальной ответственности. Если мы говорим об уголовной ответственности, то речь должна идти о неких умышленных действиях, которые привели к неблагоприятным последствиям».

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В Финляндии уже определились с максимальной компенсацией для тех, кого за последние три года обсчитали. Как сообщил один из руководителей финской таможни Ярмо Райкка, самая большая выплата составит несколько тысяч евро.

Заявления на возврат денег таможня Финляндии сейчас принимает только на финском языке.