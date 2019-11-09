От милиции до полиции

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В этот день в 1917 году народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Как профессиональный праздник этот день отмечается с 1962 года. Но официальным праздником — Днем советской милиции — стал только в 1980 году. Современное название появилось после вступления в силу нового закона «О полиции» в 2011 году. Какими были сотрудники органов в разные времена, смотрите в фотогалерее “Ъ-Урал”.