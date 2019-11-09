Росалкогольрегулирование зафиксировало снижение продаж пива в России

Розничные продажи пива в России в июле-сентябре текущего года упали на 9,8% до 171,1 млн дал., сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. По словам экспертов, причинами этого стали плохая погода и отсутствия больших футбольных мероприятий.

Издание отметило, что производство пива в стране снизилось на 5,6% до 177 млн дал. Суммарно за девять месяцев 2019 г. эти показатели сократились на 1 и 0,7% – до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно. Директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич сообщила, что продажи сокращаются из-за высокой базы прошлого года, когда в России в июне-июле проходил чемпионат мира по футболу, а погода была более теплой. На погоду и эффект высокой базы из-за ЧМ по футболу ссылается и «Балтика» (входит в Carlsberg Group).

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По данным Оргкомитета ЧМ-2018, суммарное влияние первенства на ВВП страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. Иностранный турпоток в Россию вырос после турнира на 18–20%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российский чемпионат побил рекорды».