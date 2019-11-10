Владелец «Кофе Сити» снизил цену выставленных на продажу активов

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже сети кондитерских домов. По указанному адресу: ул. Революции, 5а,— расположено ООО «Город Кофе», управляющее сетью кофеен и кондитерских «Кофе Сити». Стоимость актива — 42 млн руб.

Как указывается в объявлении, на продажу выставлена сеть кондитерских и действующий цех площадью 1 тыс. кв. м. Среднегодовой товарооборот составляет 3,5 млн руб. Продажа бизнеса осуществляется из-за решения собственника эмигрировать из России.

Напомним, в 2018 году собственники попытались продать сеть кофеен за 70 млн руб. Летом 2019 года на продажу выставлялась отдельная кофейня на ул. Ленина, 98, за 5 млн руб.

Бизнес принадлежит Алексею Старожуку.