Компания, близкая АН «Ларец», построит 17-этажный дом в Кировском районе

ОО «Ларец-Инвест» получило разрешение на строительство 17-этажного дома на ул. Липатова, 22а. Разрешение на строительство дома «Ларец-Инвест» получил 20 сентября. Компания возведет дом на 111 квартир общей площадью 5,62 тыс. кв. м.

Согласно kartoteka.ru, ООО «Ларец-Инвест» занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, директор — Сергей Кошин (директор ООО «Строительные проекты» — покупка и продажа собственной недвижимости), единственный учредитель — Андрей Ляшков. Господин Ляшков возглавляет и является учредителем ООО «Агентство недвижимости „Ларец“». Андрей Ляшков указан также как председатель правления ТСЖ «Лазаревский».