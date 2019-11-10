Бывшие совладельцы «Витуса» занялись микрозаймами для бизнеса

ООО «Инвестиционная группа „Свободный капитал“» выступило учредителем ООО «Микрофинансовая компания „Альтернатива“», сообщается в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована 7 ноября.

Учредителями ООО «ИГ „Свободный капитал“» являются бывшие совладельцы группы «Витус», братья Алексей и Сергей Черновы. Последний возглавил новое ООО.

Алексей Чернов сообщил “Ъ-Прикамье”, что с физическими лицами компания работать не будет, основная цель ММК — выдача микрозаймов ИП и юридическим лицам. По его словам, предполагается, что новая компания будет выдавать займы в пределах от 1 до 5 млн руб.

«Есть сегмент бизнеса, который готов брать суммы до 5 млн руб. по ставкам 24–30% годовых. Как правило, в банках, кроме ипотечных схем, невозможно взять кредит для своего бизнеса. Мы будем хорошей альтернативой банкам»,— объяснил новое для компании направление господин Чернов.